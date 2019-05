Zurich löst Allianz als Versicherungspartner ab

14.5.2019 – Die Zurich Gruppe Deutschland stellt ab sofort Garantieverlängerungen und ausgewählte „GarantiePlusSchutz“-Versicherungsprodukte für Mediamarkt und Saturn bereit. Früher hatte die Allianz Versicherungs-AG diese Funktion. Der österreichische Dienstleister Aqilo übernimmt als Kooperationspartner der Zurich die Schadenabwicklung.

Die Zurich Gruppe Deutschland ist neuer Versicherungspartner der Media-Saturn-Holding GmbH. Als Risikoträger fungiert dabei die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland. Die Schadenabwicklung erfolgt über den Dienstleister österreichischen Schadendienstleister Aqilo Business Consulting GmbH.

Garantieverlängerungen und „GarantiePlusSchutz“-Produkte

Die Zusammenarbeit betrifft die Garantieverlängerung und ausgewählte „GarantiePlusSchutz“-Versicherungsprodukte aus den Bereichen Unterhaltungselektronik sowie Haushaltsgeräte, wie der Versicherer am Montag mitteilte.

Hierzu gehören unter anderem Spielekonsolen wie Playstation 4, Nintendo Switch und X-Box, aber auch Fernseher, Notebooks und PCs sowie Tablets. „GarantiePlusSchutz“-Produkte für Handys werden weiterhin von der Starr Europe Insurance Limited bereitgestellt.

Bild: Screenshot Mediamarkt.de)

Die Kooperation kommentiert Jawed Barna, Vorstand für Vertrieb und Strategische Partnerschaften der deutschen Zurich, wie folgt: „Für uns liegt die Attraktivität dieses Deals vor allem in dem hohen Volumen an Neukunden und Policen, in dem Wachstumspotenzial durch Cross-Sell-Potenzial in diesem Segment sowie in der Weiterentwicklung der Kooperation in innovativen Themen“.

Zurich gewinnt Ausschreibung

Nach eigenen Angaben hat sich die Zurich zusammen mit Aqilo in der aktuellen Ausschreibung von Media-Saturn gegen die Angebote der Wettbewerber durchsetzen können. Die Garantieverlängerung wurde bislang von dem Elektromarkt selbst „und der ‚GarantiePlusSchutz‘ von einem anderen Anbieter bereitgestellt“, heißt es weiter.

Dieses Kooperationsgeschäft hatte der Allianz Versicherungs-AG im Geschäftsjahr 2015 einerseits zwar Umsatzsteigerungen beschert (VersicherungsJournal 27.5.2016). Andererseits hatte es Deutschlands größtem Kompositversicherer aber auch eine Nominierung für den Negativpreis „Versicherungskäse des Jahres“ eingebracht (VersicherungsJournal 13.4.2017).

Die Allianz ist aber weiterhin in diesem Bereich tätig. So wurde erst kürzlich eine Kooperation mit der Online-Auktionsplattform Ebay bekannt (VersicherungsJournal Medienspiegel 13.11.2018).

In einer anderen, weitaus größeren Kooperation lief es hingegen genau andersherum. So hat die Allianz die Zürich Beteiligungs-AG als Mehrheitsgesellschafter (51 Prozent) bei der ADAC Autoversicherung AG abgelöst (VersicherungsJournal 4.2.2019, Medienspiegel 29.6.2018).