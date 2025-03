Wie Signal Iduna Personalnot im Service ausgleichen will

7.3.2025 – Die Versicherungsgruppe sieht KI als Mittel gegen Probleme in ihrem Service, über die sich in der Vergangenheit auch die eigenen Vertriebspartner beschwert haben. Denn der zur Jahresmitte aus dem Vorstand ausscheidende Konzernchef sieht den sich abzeichnenden Mangel an Arbeitskräften im Innendienst als großes Risiko. Doch mit Hilfe von Kollege Computer sollen die verbleibenden Beschäftigten effizienter arbeiten.

WERBUNG

Die Signal Iduna Versicherungsgruppe setzt auf Hightech, um den erwarteten Verlust von etwa jedem zweiten Innendienstmitarbeiter in den kommenden zehn Jahren abzufedern. „Wir hoffen, den Arbeitskräftemangel durch künstliche Intelligenz (KI) auffangen zu können“, sagte Vorstandschef Ulrich Leitermann am Donnerstag bei einem Pressegespräch.

Ulrich Leitermann (Bild: Hilmes)

Konzern will Abgänge in den Ruhestand ersetzen

Jedes Jahr wolle der Konzern zwischen 200 und 250 Mitarbeitende einstellen, nur um die Abgänge in den Ruhestand zu ersetzen. Für die Personaler sei das mit einem enormen Aufwand verbunden: Von 8.000 Bewerbern wurden im Vorjahr 1.000 zu Vorstellungsgesprächen eingeladen, von denen weniger als ein Drittel eingestellt werden.

Leitermann gibt zwar zu, dass sich manche Hoffnung auf den Heilsbringer KI als übertrieben herausgestellt hat. Doch klar sei, dass die moderne IT die verbleibenden Beschäftigten bei Alltagsarbeiten besser arbeiten lässt. Ein interner Pilotversuch brachte eine Effizienzsteigerung um etwa ein Viertel, berichtet er.

KI-Wissensassistent für die Krankenversicherung

In Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner Google Cloud hat man einen neuen generativen Wissensassistenten für die Krankenversicherung (KV) entwickelt und getestet. Das Ergebnis: Er entlastet die Mitarbeitenden im Kundenservice des PKV-Anbieters deutlich. Sie gewinnen so Zeit, um Kunden individuell zu betreuen.

Alle internen und externen Mitarbeitenden im KV-Service erreichen den KV-Wissensassistenten ohne Umwege über ein anderes Programm aus ihren gewohnten Anwendungen. Im Kundenkontakt beantwortet er ihnen Fragen zu Vertragsbedingungen in Sekunden; die schnelle Recherche beschleunigt also den Kundenservice.

Ungefähr 1.000 unterschiedliche PKV-Tarife

Aufgrund von übernommenen PKV-Beständen aus der Vergangenheit zählt der Konzern heute insgesamt ungefähr 1.000 unterschiedliche Tarife. Um sich in diesem Wirrwarr zurechtzufinden, benötigen Mitarbeitende auf der Suche nach passenden Informationen mithilfe der KI durchschnittlich etwa 30 Prozent weniger Zeit.

Bis zu 20 Prozent mehr Anliegen konnten die Betreuer bereits im ersten Kundengespräch vollständig klären. Die generative KI, die bei einer Abfrage mehr als 2.000 Dokumente durchforstet, gibt derzeit zwar lediglich zu 85 Prozent richtige Antworten. Mittelfristig soll diese Quote aber bei mehr als 90 Prozent liegen.

KI-Einführung muss zur Chefsache werden

Der KV-Wissensassistent basiert auf dem Sprachmodell Google Gemini sowie dem Google Cloud Service Vertex AI. Er ist das erste Projekt einer produkt- und spartenübergreifenden KI-Strategie des Versicherungskonzerns. Demnach ist vorgesehen, ähnliche Anwendungen auch in anderen Unternehmensbereichen zu verankern.

„Wir sind vermutlich einer der ersten Versicherer in Deutschland, bei denen KI bereits im Echtbetrieb eingesetzt wird“, erklärt Leitermann. Damit bekomme man ein Gefühl dafür, wofür man die Technik alles nutzen kann. Außerdem zeigt sich für Leitermann: „KI neu einzuführen funktioniert dort, wo dies zur Chefsache erklärt wird.“

Wechsel an der Konzernspitze im Juli

Das starke KI-Engagement des Konzerns mit Doppelsitz in Dortmund und Hamburg ist Teil des Strategieprogramms „Momentum 2030“, das Leitermann (65) bereits bei der Vorjahresveranstaltung andeutete (VersicherungsJournal 6.3.2024). Umgesetzt wird es aber von Vertriebsvorstand Torsten Uhlig (59), der ihm Mitte 2025 auf den Chefposten des Konzerns nachrücken wird (28.11.2024).

Leitermann wird bei seinem Ausscheiden fast drei Jahrzehnte für den Konzern tätig gewesen sein, davon 16 Jahre als Mitglied und zwölf als Vorsitzender des Vorstands (3.12.2012). Er soll auf den derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden Reinhold Schulte (77) folgen, der sein Amt Mitte dieses Jahres niederlegen will.

Offenen Brief des Exklusivvertriebs

Vorgeschichte der aktuellen KI-Kampagne des Vorstands ist, dass der Exklusivvertrieb der Signal Iduna Alarm geschlagen hatte (14.12.2023). In einem offenen Brief wenden sich die Organisationssprecher des Verbands Selbstständiger Versicherungskaufleute der Signal Iduna Gruppe e.V. an den Gesamtvorstand des Konzerns.

Als Betreffzeile wählten die Absender: „Gemeinsamer Appell für dringende Maßnahmen zur Bewältigung von Arbeitsrückständen und zur Sicherung unserer Reputation“. Sie wenden sich mit „enormen Zukunfts- und Existenzängsten“ an das achtköpfige Vorstandsteam. Das Schreiben liegt der Redaktion des VersicherungsJournals vor.

Auf der Mängelliste der selbstständigen Agenturinhaber standen „Bearbeitungszeiten, die ein beispielloses Ausmaß“ erreicht hätten, digitale Prozesse, die weiter analog bearbeitet werden müssten, und verzweifelte Innendienstmitarbeiter, die ihrer Arbeit hinterherlaufen. Als konkretes Beispiel nennen sie unbearbeitet gelassene Rechnungen von PKV-Kunden.

Zuvor war auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) eingeschritten und hat gegenüber der Signal Iduna Lebensversicherung a.G. einen Kapitalaufschlag auf das erforderliche Solvabilitätskapital festgesetzt. Grund seien Mängel in der IT-bezogenen Geschäftsorganisation gewesen, welche die Finanzaufseher festgestellt hatten (23.11.2023).