Wefox und Marsh gehen Partnerschaft ein

5.12.2018 – „Umfassende Versicherungs-Dienstleistungen“ für kleine und mittlere Unternehmen soll eine Kooperation hervorbringen, auf die sich Wefox und Marsh verständigt haben. Der regionale Fokus liegt zunächst auf Deutschland, Österreich und der Schweiz, bereits 2019 soll er aber erweitert werden.

Der unter der Marke Wefox Group auftretende Versicherungs-Dienstleister Financeapp AG und der Versicherungsmakler und Risikoberater Marsh GmbH gehen eine strategische Partnerschaft ein, wie am Dienstag bekannt wurde.

Ziel sei es, kleinen und mittleren Unternehmen – einschließlich Sharing Economy, Gewerbetreibender, unabhängiger Einzelhändler, Selbstständiger und gemeinnütziger Organisationen – „umfassende Versicherungs-Dienstleistungen“ anzubieten, heißt es in einer Mitteilung von Wefox.

Regional konzentriert sich die Zusammenarbeit zunächst auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie soll 2019 aber auch auf andere europäische Länder ausgedehnt werden.

„Bedeutende Chancen“ auf dem KMU-Markt

John Drzik, Präsident von Marsh Global Risk and Digital, sieht „bedeutende Chancen auf dem Markt für KMU-Versicherungen, die durch die Evolution des Arbeitsplatzes und die wachsende Nachfrage nach digitalen Lösungen angetrieben werden“.

Die Zusammenarbeit mit Wefox spiegle die Strategie wider, „unsere Präsenz auf diesem Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz auszubauen“, wird Cristiano Dalgrosso, Head of Marsh’s Consumer and Commercial Segment, Continental Europe, in der Aussendung zitiert. Der KMU-Markt sei ein „Wachstumsfeld für Marsh“.

Die Vereinbarung werde zudem „der Ausgangspunkt für den Ausbau der Beziehungen in Europa“ sein", ergänzt Dalgrosso.

Wefox expandiert seit 2015

Julian Teicke (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Mit unseren kombinierten digitalen Fähigkeiten und unserer Erfahrung im Underwriting werden Marsh und Wefox KMUs in Europa bei der effizienteren Beschaffung ihres Versicherungsschutzes unterstützen“, kündigt Wefox-CEO Julian Teicke an.

Das Insurtech Wefox, das ursprünglich unter dem Namen Financefox in der Schweiz startete, ist 2015 in den schweizerischen und den deutschen Markt eingestiegen. Österreich kam 2017 dazu.

Zu der seit 2017 bestehenden Wefox Group gehört neben der Wefox-Plattform auch der noch junge digitale Versicherer One Versicherung AG (VersicherungsJournal 2.2.2018, 19.9.2017). Standorte gibt es in Berlin, Zürich, Wien und Barcelona.

Die Wefox Group hat nach Unternehmensangaben rund 160 Mitarbeiter und kooperiert mit über 1.000 lokalen Versicherungsmaklern. Bislang habe Wefox mehr als 250.000 Versicherungsnehmer gewonnen.