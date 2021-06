Wefox-Bewertung steigt auf drei Milliarden US-Dollar

2.6.2021 – Das Berliner Insurtech Wefox bekommt von Investoren eine Kapitalspritze von etwa 533 Millionen Euro. Mit dem Geld will das Unternehmen seine Expansionspläne und neue Produkte finanzieren.

Die unter der Marke Wefox auftretenden Financeapp AG hat in einer Series-C-Finanzierungsrunde von Investoren die Rekordsumme von 650 Millionen US-Dollar (etwa 533 Millionen Euro) eingesammelt. Spekulationen von Ende Mai gingen noch von 500 Millionen US-Dollar aus (VersicherungsJournal Medienspiegel 28.5.2021).

Julian Teicke (Bild: Wefox)

Angeführt wird die Finanzierungsrunde vom Wagniskapitalgeber VC Target Global. Das ist die dritte Finanzierungsrunde des Berliner Insurtechs. Die sogenannte Post-Money-Bewertung steigt damit auf rund drei Milliarden US-Dollar (2,5 Milliarden Euro).

Top-Anbieter digitaler Personenversicherungen

Mit dem frischen Geld will Wefox langfristig auch in die USA und Asien expandieren. Zunächst aber will die 2015 gegründete Firma ihre bisherigen Aktivitäten in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Polen auf weitere europäische Länder wie Italien, Frankreich und Spanien ausdehnen und neue Produkte anbieten.

„Diese Rekord-Investitionsrunde ist der Höhepunkt von sechs Jahren harter Arbeit des gesamten Wefox-Teams. […] Wir wollen noch dieses Jahrzehnt der führende Anbieter von digitalen Personenversicherungen werden“, lässt sich Julian Teicke, CEO und Mitgründer von Wefox, zu seinen Zielen nach der Kapitalspritze zitieren.

Wefox Insurance will mit Lebensversicherer starten

Die Unternehmensgruppe, zu der auch die Wefox Insurance AG (vormals One Insurance AG) und der Versicherungsmakler Wefox Germany GmbH gehören, konnte im März 2019 bereits 110 Millionen Euro von internationalen Investoren einsammeln (7.3.2019, Medienspiegel 6.3.2019). Später wurde die Finanzierungsrunde auf insgesamt 235 Millionen Euro aufgestockt (12.12.2019).

Für die Wefox Insurance zahlte sich 2020 der Einstieg in die Kfz-Sparte aus. Nach knapp zwei Millionen Euro Verlust im Geschäftsjahr 2019 schrieb das Unternehmen mit 7.000 Euro erstmals einen kleinen Gewinn. 2022 soll ein eigener Lebensversicherer an den Start gehen (11.3.2021).