Von Bienen und Bäumen

29.10.2019 – Für die betriebliche Krankenversicherung stellt die Hallesche neuerdings Nachhaltigkeits-Zertifikate aus. Der Konzern verbannt zudem Plastik-Werbemittel aus Asien, produziert im Betrieb Honig und trimmt seine Kapitalanlagen auf Nachhaltigkeit. Letzteres haben auch Itzehoer und NV-Versicherungen vor. Zusammen haben sie einen Marktplatz für nachhaltige Finanzdienstleistungen gegründet. Für jeden Versicherungsabschluss über die Plattform wollen sie einen Baum pflanzen.

WERBUNG

Die Hallesche Krankenversicherung a.G. bringt ihre betriebliche Krankenversicherung „bKV-FEELfree” (VersicherungsJournal 8.10.2019, 29.10.2018) als Instrument der Nachhaltigkeit in Stellung. Das erklärten Vorstandschef Christoph Bohn und Vertriebsvorstand Frank Kettnaker in der vergangenen Woche in Dortmund auf der Messe DKM.

Unternehmen seien zunehmend auf der Suchen nach Argumenten für vorbildliches Handeln für ihre Nachhaltigkeitsberichte. Hierbei könne die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ein gutes Argument sein.

bKV als Zeichen der Verantwortung

Christoph Bohn (Archivbild: Ullrich)

Der Versicherungsabschluss sei ein Zeichen der Fürsorge und Nachweis der gelebten sozialen Verantwortung der Arbeitgeber für deren Mitarbeiter.

Zudem würden Fortschritte in den Handlungsfeldern Gesundheit und Wohlergehen sowie Chancengleichheit nachgewiesen.

Schließlich würden die Personen vor schädigenden Maßnahmen geschützt, ein Beitrag zu Lebenserwartung und Lebensqualität geleistet sowie die Autonomie der Beschäftigten gestärkt.

Mit der bKV stärke der Arbeitgeber Vertrauen und Integrität im Unternehmen und setze auch ein wichtiges (Verantwortungs-)Signal gegenüber Kunden und Gesellschaft, argumentierten die Manager.

Um dies zu unterstützen, werden den Versicherungsnehmern ab sofort ein Nachhaltigkeits-Zertifikat für ihre bKV angeboten, sagte Kettnaker.

Bienen im Betrieb

Frank Kettnaker (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Die Nachhaltigkeit nehme auch innerhalb des Konzerns an Bedeutung zu, berichteten Bohn und Kettnaker.

Am Standort Oberursel seien inzwischen Bienen im Einsatz. Ein Rasen sei zur Wildblumenwiese umfunktioniert worden. Die Imkerei habe bereits 200 Gläser Honig produziert.

Kritischer als zuvor gehe man nun auch mit Werbemitteln um. Massenware aus Fernost werde nicht mehr bestellt.

Was trotz der verordneten Sparsamkeit noch gebraucht werde, ließe man zukünftig hierzulande produzieren.

Bohn kündigte an, die Kapitalanlagen der Versicherungsgruppe auf Nachhaltigkeit auszurichten und dies extern zertifizieren zu lassen.

Bessergrün gegründet

Die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und die NV-Versicherungen VVaG haben gemeinsam die Bessergrün GmbH gegründet. Das Unternehmen versteht sich als Marktplatz für nachhaltige Finanzdienstleistungen, Versicherungen und komplementäre Dienstleistungen in Deutschland.

Geschäftsführer sind NV-Chef Arend Arends und Itzehoer-Manager Frederik Waller. Sie stellten ihr im August gegründetes Projekt auf der DKM vor. Zum Start werden zwei Ziele nachhaltigen Wirtschaftens verfolgt, später sollen weitere Projekte folgen.

Frederik Waller (links) und Arend Arends (Bild: Bessergrün)

Ein Baum pro Abschluss

Für jeden Abschluss von Bessergrün-Versicherungen der Itzehoer einschließlich ihrer Marke Admiraldirekt sowie der NV-Versicherungen wird in Schleswig-Holstein ein Baum gepflanzt. Die Produkte werden mit spezifischen Mehrleistungen ausgestattet.

Zudem werden die Kapitalanlagen bei Bessergrün-Policen nachhaltig investiert. Dazu hat das Unternehmen einen Kriterienkatalog erstellt. Er umfasst zahlreiche Aspekte der Unternehmensführung, der sozialen Verantwortung und der Umwelt.

Vermittlern wird die Zusammenarbeit empfohlen, um das Produktportfolio nachhaltig zu erweitern, in einer neuen Zielgruppe zu wachsen, Mehrwerte schaffen, höhere Durchschnittsbeiträge ohne Preisdiskussion zu generieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und innovativ zu sein.

Jeder Zehnte kauft grün

Waller sagte: „Keine Alternativen zu bieten ist ein Beratungsfehler.“ Makler, die sich auf die Rolle eines Preisvergleichers beschränkten, würden durch künstliche Intelligenz ersetzt. Beim Kfz-Versicherungsgeschäft bei Admiraldirekt kaufe bereits jeder zehnte Kunde „grün“.

Ahrens erklärte, Bessergrün wolle zum „Amazon für Nachhaltigkeit“ werden. Mit einem potenziellen Anbieter von Kranken-Zusatzversicherungen wolle man in Kürze das Partner-Netzwerk erweitern.

Die nachhaltigsten Versicherer aus Kundensicht

Wie nachhaltig die Branche aus Kundensicht ist, hat kürzlich die Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitschrift Focus Money untersucht. Dabei schnitten 19 Versicherer „sehr gut“ ab (25.10.2019).