Viridium holt Goldman-Sachs-Manager

1.8.2018

Die Viridium-Gruppe hat Dr. Tilo Dresig (47) als neuen Finanzchef des Run-off-Spezialisten verpflichtet (Chief Financial Officer). Der Manager wird seine neue Position spätestens zum 1. Januar 2019 antreten. Er übernimmt dann die Gesamtverantwortung für die Bereiche Finanzen, Investment, Treasury, Steuern und Aktuariat, wie die Unternehmensgruppe am Mittwochmorgen mitteilte.

Mit der Übernahme der Mehrheitsanteile an der Generali Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 5.7.2018) wachse Viridium in eine neue Dimension, erklärte Dr. Heinz-Peter Roß, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe, zu den Beweggründen für die personelle Neuaufstellung. „Dr. Dresig ist mit seiner umfassenden Versicherungsexpertise in den Bereichen Bilanz- und Risikomanagement ein großer Gewinn für unser Unternehmen“, so Roß weiter.

Tilo Dresig (Bild: Viridium)

Dresig startete seine Karriere im Vorstandsressort Finanzen beim Versicherer Allianz. Später arbeitete er über 16 Jahre für die Goldman Sachs Group, Inc. in London und Frankfurt. Aktuell ist er dort für das Investmentbanking für Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavien verantwortlich. Der neue Finanzchef löst Michael Sattler ab, der vor gut vier Jahren das Finanzenressort im Vorstand der damals noch Heidelberger Leben Holding AG übernommen hatte (VersicherungsJournal 3.6.2016, 2.4.2014). Sattler verlasse die Viridium-Gruppe auf eigenen Wunsch, „um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen“, wie es in einer Pressemeldung heißt.