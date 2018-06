VHV-Gruppe wächst 2017 „über Plan und Markt“

25.6.2018 – Die VHV-Gruppe hat sich im vergangenen Jahr laut Geschäftsbericht in vielen Bereichen weit besser entwickelt als von ihr selbst vor Jahresfrist prognostiziert. Dies gilt für die Beitragsentwicklung ebenso wie für den Gewinn. Zugleich wurde die Marktentwicklung häufig übertroffen.

„Als Spezialversicherer der Bauwirtschaft profitierte die VHV-Gruppe von der positiven konjunkturellen Lage“, ist im Geschäftsbericht 2017 des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit zu lesen. Neben dem Immobilienboom werden dort jedoch viele weitere Gründe aufgelistet, die das Unternehmen sowohl die Marktentwicklung als auch die eigenen Erwartungen in mehreren Bereichen übertreffen ließen.

Genannt werden beispielsweise die diversen, vor Jahren gestarteten und permanent fortgeführten Fitnessprogramme (VersicherungsJournal 15.5.2013) und die Optimierung des Schadenmanagements ebenso, wie der Ausbau der Biometrieprodukte als Strategie in der Lebensversicherung.

Unter dem Strich führte all dies nicht zuletzt zu der Zunahme des Konzernjahres-Überschusses um gut ein Viertel auf 156,1 Millionen Euro.

Kennzahlen der Versicherungsgruppe. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: VHV)

Vertragszahl im Bestand wächst um rund fünf Prozent

Deutliche Steigerungsraten weisen aber auch diverse andere Kennzahlen auf. So konnte die Zahl der Versicherungsverträge im Bestand des Konzerns insgesamt um rund fünf Prozent auf 10,6 Millionen gesteigert werden. Die verdienten Bruttobeiträge nahmen um gut sechs Prozent auf 3,04 Milliarden Euro zu.

Besonders ins Gewicht fiel das Beitragswachstum von 7,4 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro bei der VHV Allgemeine Versicherung AG. Die Zahl der Verträge im Bestand stieg hier um 4,5 Prozent auf 9,2 Millionen.

Kraftfahrtversicherung legt kräftig zu

Spürbare, deutlich über dem Marktniveau liegende Zuwächse verzeichnete insbesondere die für die VHV wichtige Kraftfahrtversicherung. Viele andere Sparten, die laut Geschäftsbericht künftig forciert werden sollen, konnten jedoch ebenfalls teils sehr stark zulegen.

Die Combined Ratio verbesserte sich bei dem Schaden- und Unfallversicherer bei einer von 20,9 auf 20,2 Prozent verringerten Kostenquote für den Versicherungsbetrieb von 91,9 auf 90,2 Prozent. Das versicherungstechnische Ergebnis für eigene Rechnung wuchs bei dieser Tochter von 55,1 Millionen auf 66,8 Millionen Euro an.

Im Schaden- und Unfallgeschäft des Konzerns, der auch in Österreich, in Italien, in Frankreich und in der Türkei aktiv ist, stieg es insgesamt von 49,4 Millionen auf 60,5 Millionen Euro an. Diese Entwicklung wurde hauptsächlich von gestiegenen Abwicklungsgewinnen getragen.

Starke Zuwächse auch im Lebensversicherungs-Geschäft

In der Lebensversicherung sank das versicherungstechnische Ergebnis dagegen vor allem wegen zinsinduzierter Aufwendungen bei der Pensionskasse von 45,2 Millionen auf 38,8 Millionen Euro.

Der Neuzugang bei der Hannoversche Lebensversicherung AG stieg, gemessen an der Vertragszahl, um mehr als ein Drittel auf 78.300 und nach Versicherungssumme um fast die Hälfte auf 12,2 Milliarden Euro. Der laufende Beitrag für ein Jahr nahm von 50 Millionen auf 64 Millionen zu. Die Einmalbeiträge erhöhten sich von 209,7 Millionen auf 213 Millionen Euro.

Im Bestand des Lebensversicherers wuchs die Vertragszahl von 964.100 auf 993.200 und die Versicherungssumme von 87,7 Milliarden auf 95,3 Milliarden Euro an. Die verdienten Beiträge stiegen um 1,6 Prozent auf 979,3 Millionen Euro.

Kapitalanlageergebnisse entwickeln sich unterschiedlich

Ihnen standen ausgezahlte Versicherungsleistungen gegenüber, die von 960,5 Millionen auf 871,3 Millionen sanken. Die Leistungs-Verpflichtungen an Versicherungsnehmer wuchsen gleichzeitig von 30,4 Millionen auf 62,4 Millionen Euro an.

Einen Rückgang von 479,3 Millionen auf 425,4 Millionen Euro verzeichnete der Lebensversicherer allerdings beim Nettoergebnis aus Kapitalanlagen. Diese legten bei der VHV Allgemeine wiederum von 107,4 Millionen auf 145,9 Millionen Euro zu. Im Konzern insgesamt sanken sie – bei um drei Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro angewachsenen Kapitalanlagen – um 2,7 Prozent auf 636,1 Millionen Euro.

Rating verbessert sich

Weiter von 1,27 Milliarden auf 1,42 Milliarden aufgestockt wurde im Berichtsjahr das Eigenkapital des Konzerns. Die Kapitalausstattung im risikoorientierten Aufsichtssystem Solvency II wird im Geschäftsbericht als „sehr komfortabel und im Marktvergleich weniger zinsabhängig“ charakterisiert.

Besonders herausgestellt wird deshalb auch, dass die VHV-Gruppe von der Ratingagentur Standard & Poors‘s im April 2017 von „A“ auf „A+“ hochgestuft wurde (VersicherungsJournal 13.6.2017). Damit sei sie „seit 2014 der einzige Versicherungskonzern im deutschen Markt mit einem verbesserte Rating“.

Der vollständige Geschäftsbericht der VHV-Gruppe steht unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.