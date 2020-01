VGA stellt sich nach Abspaltung des BAC im Osten neu auf

31.1.2020

Der Bundesverband der Assekuranz-Führungskräfte e. V. (VGA) hat sich in Berlin sowie in Sachsen und Thüringen neu aufgestellt, nachdem der Berliner Assekuranzclub von 1877 e.V. (BAC) zum Jahreswechsel seine Mitgliedschaft in der Dachorganisation gekündigt hatte (VersicherungsJournal 23.1.2020). Der Assekuranzclub Berlin Sachsen Thüringen habe am 27. Januar seine Aktivitäten aufgenommen, teilte der VGA jetzt in Köln mit.

Die neue Organisation wolle all denjenigen Führungskräften eine berufliche Heimat bieten, die an einer bundesweiten Vernetzung interessiert seien. Vorsitzender der neuen Einheit und damit auch Mitglied des VGA-Gesamtvorstandes ist Heiko Zabel, Gebietsdirektor der Signal Iduna Versicherungsgruppe.

Der BAC habe sich zu Jahresbeginn aus dem bundesweiten Netzwerk des VGA verabschiedet, weil die finanziellen Forderungen des BAC an den VGA nicht zu erfüllen gewesen seien, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der VGA sieht sich als einziges Netzwerk, in dem Führungskräfte in Versicherungs-Unternehmen und bei vermittelnden Unternehmen gemeinsam organisiert sind.