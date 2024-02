Versicherungsmakler SLP von Cyberattacke betroffen

27.2.2024

Kriminelle kaperten vergangene Woche den Mailaccount der SLP Swiss Life Partner Vertriebs GmbH & Co. KG. Das gab der Versicherungsmakler, der auf private und betriebliche Krankenversicherungen spezialisiert ist, selbst in einer E-Mail an Kunden und Geschäftspartner bekannt.

Die IT-Beauftragten des Unternehmens reagierten schnell, machten das Eingangstor zehn Minuten nach dem Angriff dicht, führten einen Virus-Scan durch und vergaben neue Kennwörter. Dennoch konnten die Datendiebe rund 1.400 Mails aus dem Postfach abgreifen und über einzelne dann die gefürchteten Phishing-Mails versenden.

„Wir hatten Glück. Ein Sachbearbeiter hat die Attacke schnell bemerkt und gemeldet. Bei den 1.400 geklauten Datensätzen waren viele Karteileichen dabei, bei rund 50 Mails handelt es sich um aktive Kontakte, die wir gewarnt haben“, erklärt Andreas Schütte, Vertriebsdirektor bei SLP, auf Nachfrage.

Andere Systeme waren laut seiner Aussage nicht betroffen. Das Unternehmen hat den Vorfall bereits vergangene Woche an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gemeldet.