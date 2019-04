Verkauf der Generali Leben: Bafin erhebt keine Einwände

10.4.2019

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) ist „nach intensiver Prüfung […] zu der Auffassung gelangt, dass keine Untersagungsgründe vorliegen“. Dies teilte die Aufsicht am Dienstag hinsichtlich des geplanten Verkaufs der Generali Lebensversicherung AG an die Viridium Gruppe (VersicherungsJournal 5.7.2018) mit.

Man habe sich davon überzeugt, dass im Falle des geplanten Erwerbs der Generali Lebensversicherung AG durch die Viridium Gruppe die Belange der Versicherten ausreichend gewahrt sind, heißt es in der Meldung der Aufsicht weiter. Die Bafin hat demnach während des durchgeführten Inhaberkontroll-Verfahrens keine Gründe gefunden, die Transaktion zu verbieten.

Damit steht dem größten Run-off in der Geschichte der deutschen Lebensversicherung (rund vier Millionen Policen) vonseiten der Aufseher nichts mehr im Weg. Viridium geht davon aus, dass die Transaktion demnächst wie geplant abgeschlossen werden kann. Über den Vollzug werde man zu gegebener Zeit informieren, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.