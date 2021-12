Und wieder ein Versicherer weniger

13.12.2021 – Die Provinzial hat ihre beiden Schaden-/Unfallversicherer rückwirkend zum 1. Januar 2021 fusioniert. Der entsprechende Handelsregistereintrag soll in Kürze erfolgen. Die neue Provinzial Versicherung AG ordnet sich nach Einnahmen auf Position sieben im Markt ein.

Rückwirkend zum 1. Januar 2021 fusioniert der Provinzial-Konzern die beiden Schaden-/ Unfallversicherer Westfälische Versicherung AG und Provinzial Rheinland Versicherung AG zur Provinzial Versicherung AG. Der Handelsregistereintrag soll in Kürze erfolgen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Wolfgang Breuer (Bild: Provinzial)

Erst im vergangenen Jahr hatten sich die Konzerne Provinzial Nordwest und Provinzial Rheinland zur Provinzial Holding AG zusammengeschlossen (5.10.2020).

Kräfte werden gebündelt

Nach Aussage der Provinzial werden durch die Verschmelzung „die Kräfte zweier bereits überaus erfolgreicher Regionalversicherer gebündelt, um den Kundenbedürfnissen und der digitalen Transformation noch gerechter zu werden“.

Es wachse zusammen, was zusammengehört, denn schließlich hätten die beiden „grünen“ Provinzial-Versicherer einen nahezu identischen Markenauftritt und als Regionalversicherer die gleiche DNA. „Von der Verschmelzung werden alle Beteiligten profitieren – unsere Kunden, Vertriebspartner, Eigentümer und Mitarbeiter“, lässt sich Vorstandschef Dr. Wolfgang Breuer zitieren, ohne konkreter zu werden.

Zusammen über 2,7 Millionen Euro Prämienaufkommen

Für die Provinzial Rheinland Versicherung AG werden in einer Übersicht in der Ausgabe 22/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen (25.11.2021, 2.12.2021) gebuchte Bruttobeiträge in Höhe von 1.279,34 Millionen Euro ausgewiesen. Die Westfälische Provinzial Versicherung AG kommt auf 1.447,22 Millionen Euro. Dies entspricht den Positionen 20 beziehungsweise 18 in der Rangliste.

Addiert man die Einnahmen zusammen, so stehen für die „neue“ Provinzial Versicherung AG 2.726,56 Millionen Euro zu Buche. Das bedeutet Platz sieben in der Rangliste, mit hauchdünnem Vorsprung vor dem LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (22.11.2021).

Konsolidierung geht weiter

Mit der Verschmelzung schreitet die Konsolidierung auf dem Versicherungsmarkt weiter voran. Erst vor wenigen Wochen hatte die R+V-Gruppe die R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. auf die R+V Lebensversicherung AG verschmolzen (16.11.2021).

Im September hatte die Versicherungskammer Bayern (VKB) ihre drei Lebensversicherer zusammengeführt. Dabei wurden die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG sowie die Saarland Lebensversicherung AG auf die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG verschmolzen (7.9.2021).