Stuttgarter Vorsorge-Management erweitert Geschäftsführung

2.4.2024

Per Protoschill ist zum 1. April in die Geschäftsführung der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH berufen worden. Die Tochter der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. wird damit nun von einem Führungstrio geleitet, zu dem neben Protoschill auch Dr. Henriette Meissner und Ralf Krasselt gehören.

Protoschill begann seine berufliche Laufbahn vor über drei Jahrzehnten mit der Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Allianz Lebensversicherungs-AG. Dort war er danach fast 20 Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen im Innen- und Außendienst in den Segmenten Maklervertrieb und betriebliche Altersversorgung (bAV) tätig. Zuletzt war er leitender Handlungsbevollmächtigter in der Position des Gruppenleiters Fachberatung Leben Konzernkunden.

Per Protoschill (Bild: Stuttgarter)

2014 wechselte er als Leiter Vertriebsunterstützung bAV zur Stuttgarter. Dieses Themenfeld bleibt den Angaben zufolge auch als Geschäftsführer der Tätigkeitsschwerpunkt des Betriebswirts (VWA und BA) sowie Betriebswirts bAV (FH).