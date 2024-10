Stuttgarter und Süddeutsche Krankenversicherung planen Fusion

22.10.2024 – Größe wird immer entscheidender. Daher fusionieren zwei Versicherungsvereine. Der neue Konzern soll schon 2025 entstehen. Kündigungen sind nicht vorgesehen. Auch die beiden Standorte bleiben erhalten.

WERBUNG

„Wir sind in einem Wettlauf zwischen Digitalisierung, Fachkräftemangel und Pensionierung der Babyboomer“, sagte Dr. Ulrich Mitzlaff, Vorstandsvorsitzender der Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK), am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Dies sei einer der Gründe, warum die beiden Unternehmen fusionieren würden. Das gemeinsame Unternehmen würde seine Arbeitgeberattraktivität erhöhen.

Gleiche Größe von Süddeutsche und SDK

Zum anderen würde es durch den Zusammenschluss nun Synergieeffekte geben, die das notwendige Wachstum und die Investitionen ermöglichten, damit den Mitgliedern der Vereine, also den Kunden, mehr digitaler Service angeboten werden könnte.

„Wir sind zudem vergleichbar groß“, unterstrich der Vorstandsvorsitzende der Stuttgarter, Dr. Guido Bader. So würde jedes Unternehmen einzeln eine Bilanzsumme von rund neun Milliarden Euro haben. „Gemeinsam sind wir dann schon ein beachtliches Unternehmen“, so Bader.

2024 hätten die beiden Unternehmen zusammen schätzungsweise fast 1,9 Milliarden Euro Beitragseinnahmen. Bader: „Aber gerade unsere Unterschiede sind der Grund, warum ein Zusammenschluss Sinn macht.“ Während die SDK im Kern Krankenversicherer sei, würde die Stuttgarter ihren klaren Schwerpunkt in der Lebens- und Unfallversicherung haben.

Schwerpunkt Personenversicherung

Zentral wäre in beiden Unternehmen die Personenversicherung. „Gerade in der betrieblichen Absicherung sehen wir irrsinniges Wachstumspotenzial“, so Bader.

Unterschiedlich wären zudem die Vertriebsstrukturen. Während die Stuttgarter vor allem mit Versicherungsmaklern und Mehrfirmenvertretern arbeite, habe die SDK eine starke Ausschließlichkeit, die im Banken-, Direkt- und Kooperationsvertrieb verankert sei.

Guido Bader (li.) und Ulrich Mitzlaff (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Mitarbeiter haben Fusion positiv aufgenommen

Die Mitarbeiter hätten die Fusion sehr positiv aufgenommen. So solle es infolge der Fusion keine Kündigungen geben und auch die beiden Standorte blieben erhalten.

„Die Mitarbeiter waren erleichtert, dass es keine Fusion mit der R+V gibt“, sagte Mitzlaff, denn hier hätte man befürchtet, unterzugehen. Zudem zitierte der Vorstand einen Bankenvermittler, der sich nun freue, die sehr positiv beleumundeten Lebensprodukte der Stuttgarter über seine Schiene zu vertreiben.

Bader und Mitzlaff wollen den neuen Konzern gemeinschaftlich führen. Als Risiko nannte Mitzlaff den Fusionsprozess an sich. „Es besteht immer die Gefahr, dass die Mitarbeitenden sich nur noch mit dem Prozess beschäftigen.“ Grundsätzlich wolle man deren Erfahrungswissen auch beim Zusammenschluss nutzbar machen und zudem einen gläsernen Projektraum einrichten, in dem man physisch die Veränderungen sehen könnte.

Gremien müssen noch zustimmen

Die Fusionsankündigung steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Unterrichtungen, Beratungen, Verhandlungen, Vereinbarungen sowie Zustimmungen der erforderlichen Gremien und Organe. Zudem müssen die Versicherungsaufsicht und die Kartellbehörden ihre Genehmigung geben.

Der erfolgreiche Zusammenschluss der Versicherungsvereine Gothaer und Barmenia zur Barmenia.Gothaer Finanzholding AG (VersicherungsJournal 10.10.2024) habe die Entscheidung der Manager aber beflügelt.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: SDK, Stuttgarter)

Neuer Name wird noch gesucht

Im ersten Schritt soll schon Anfang 2025 die Süddeutsche Allgemeine Versicherung a.G. auf die Stuttgarter Versicherung AG übertragen werden und die Süddeutsche Lebensversicherung a.G. in der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. aufgehen. Übergangsweise werde es einen Gleichordnungskonzern geben.

Ab 2026 soll dann ein Versicherungsverein – für den noch ein Name gesucht wird – als Muttergesellschaft fungieren und über einer Holding stehen, die die operativen Einheiten verwaltet. „Unser Leitsatz für den gesamten Fusionsprozess heißt Augenmaß, Ruhe und Sorgfalt vor Schnelligkeit“, erläuterte Bader.