Steht dieser große deutsche Run-off-Versicherer zum Verkauf?

28.1.2026 – Die Athora Holding denkt laut einem Bloomberg-Bericht derzeit darüber nach, ihr Deutschland-Geschäft zu veräußern. Die deutsche Lebensversicherungs-Tochter zählt aktuell rund 151.000 Verträge. Eine geplante Übernahme von Axa-Altbeständen, die den Bestand auf über eine Million Verträge hätte erhöhen sollen, wurde im Jahr 2024 abgebrochen.

Die Athora Holding Ltd. erwägt einem Bericht von Bloomberg L.P. zufolge, den Verkauf ihrer Deutschland-Tochter Athora Deutschland Holding GmbH & Co. KG. Der Nachrichtendienst beruft sich dabei auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Auf Anfrage des VersicherungsJournals wollte Athora den Bericht nicht kommentieren und sprach von Gerüchten.

Pläne befinden sich in einem frühen Stadium – auch neue Strategie möglich

Als Grund für die Verkaufspläne wird genannt, dass es Athora nicht gelinge, auf dem deutschen Markt nennenswertes Wachstum zu erzielen. Athora ist in Deutschland auf das Run-off-Geschäft spezialisiert und übernimmt Altbestände von Lebensversicherern, die dann abgewickelt werden, bis die Bestände ausgelaufen sind.

Doch die Pläne befinden sich noch in einer frühen Phase, so heißt es im Bloomberg-Artikel weiter. Demnach prüfe die internationale Holding derzeit verschiedene strategische Operationen für das Deutschland-Geschäft. Ein möglicher Verkauf sei nur eine von mehreren Optionen.

Bestand von knapp 151.000 Verträgen

Die Athora Lebensversicherung AG als operative Einheit betreute laut Geschäftsbericht 2024 (PDF, 53,0 MB) zum Jahresende insgesamt 150.704 Verträge und erzielte Bruttobeitragseinnahmen von 115,12 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der Versicherungen um 12.430 Verträge beziehungsweise 7,6 Prozent. Seit 2010 schreibt der Versicherer kein aktives Neugeschäft mehr.

Für 2024 weist die Gesellschaft ein positives Ergebnis von 11,24 Millionen Euro aus, das allerdings 13,5 Prozent unter dem Vorjahr (13,0 Millionen Euro) liegt.

Die Athora Pensionskasse AG verwaltete zudem zum Jahresende 2024 2.567 Versicherungsverträge und erzielte Bruttobeitragseinnahmen von 1,58 Millionen Euro. Sie gehört ebenfalls zum Firmenverbund der Athora Deutschland Holding und betreut Verträge der betrieblichen Altersvorsorge, darunter Direktzusagen von Unternehmen und Altbestände anderer Versicherer.

Lukrativ ist das Geschäft mit Altbeständen, wenn Run-off-Versicherer die Verträge mit geringeren Kosten verwalten können als die abgebenden Versicherer. Die Verwaltungskostenquote der Athora Lebensversicherung lag laut Geschäftsbericht 2024 bei 5,5 Prozent und damit deutlich über dem Marktdurchschnitt von 2,4 Prozent. Ein Grund dafür könnten Investitionen in IT und Prozessoptimierung sein.

Gescheiterte Übernahme von Axa-Altbeständen

Im Jahr 2024 hätte die Athora Lebensversicherung ihre Bestände wesentlich ausbauen können – geplant war die Übernahme von rund 900.000 konventionellen Lebens- und Rentenversicherungs-Verträgen der Axa Konzern AG. Es handelte sich um die Altbestände der früheren DBV Deutschen Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung der Axa Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 15.7.2022).

Eine entsprechende Vereinbarung war bereits unterzeichnet worden. Doch im Mai 2024 gaben die Athora Holding Ltd. und die Axa SA bekannt, sich „einvernehmlich darauf geeinigt“ zu haben, „die im Juli 2022 vereinbarte Transaktion zum Erwerb des für Neugeschäft geschlossenen Portfolios der ehemaligen DBV-Winterthur Leben nicht mehr weiterzuverfolgen“ (3.5.2024).

Als Grund für die gescheiterte Übernahme nannten beide Unternehmen „Veränderungen der Finanzmarktbedingungen“, ohne Details zu nennen. Branchenbeobachter führen an, dass die steigenden Zinsen am Kapitalmarkt die Bewertung der Versicherungsbestände verteuert und die Rentabilität der geplanten Transaktion geschmälert haben.

Auch die Übernahme der Viridium Holding AG, des größten Run-off-Versicherers auf dem deutschen Markt mit rund 3,4 Millionen Verträgen, scheiterte. Athora wurde demnach im Bieterwettbewerb von einem Konsortium unter Führung der Allianz SE überboten (14.3.2025).

Wachstum mit Öffnung des Geschäftsfeldes?

Welche Alternativen könnte es zu einem Verkauf des deutschen Athora-Geschäfts geben? Laut Bloomberg hat der US-amerikanische Investor Apollo Global Management, Inc., der 25 Prozent der Anteile am internationalen Mutterkonzern hält, dem Versicherer zuletzt eine neue Strategie verpasst und das Geschäftsfeld neu ausgerichtet.

Während sich Athora in den Niederlanden inzwischen wieder dem Neugeschäft zuwendet und die Übernahme weiterer Versicherer prüft, baut das Unternehmen in Großbritannien sein Geschäft massiv aus. Die Athora Holding übernimmt dort für rund 5,7 Milliarden britische Pfund (circa 6,6 Milliarden Euro) die Pension Insurance Corporation Group Limited (PICG), Dachgesellschaft der Pension Insurance Corporation plc (PIC).

Der Spezialversicherer für britische Defined Benefit-Pensionspläne (betriebliche Altersversorgung) verwaltet nach eigenen Angaben ein Portfolio von rund 50,9 Milliarden britischen Pfund beziehungsweise 58,5 Milliarden Euro und sichert die Renten von 400.000 Versicherten. Die britische Finanzaufsicht muss der Übernahme noch zustimmen.