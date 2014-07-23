„Servicewüste“: Wie Versicherer auf genervte Makler reagieren

20.10.2025 – Zu lange Bearbeitungszeiten sind insbesondere nach einem Schadensfall ein sensibles Thema – für Versicherte, aber auch für ihre Makler. Viele Vermittler beschweren sich darüber, dass sie nach einer E-Mail oder einem Anruf derzeit länger als früher auf eine Antwort warten müssen. Die vom Fachkräftemangel betroffene Assekuranz will durch KI-Kollegen verhindern, dass sich die Situation weiter verschlimmert. Der Maklervertrieb habe für sie weiterhin Relevanz.

Der Service vieler deutscher Versicherer lässt nach Ansicht mancher Makler zu wünschen übrig. Lange Bearbeitungszeiten in der Assekuranz sind zwar kein neues Phänomen. Aber in Zeiten enorm beschleunigter Dienstleistungen beim Online-Shopping sieht die Versicherungsbranche oft alt aus.

Versicherungsvermittler teilen beispielsweise in den sozialen Medien aktuelle Negativerlebnisse mit Branchenkollegen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Einer von ihnen ist Rolf Schuchardt aus Hamburg. Der Diplom-Betriebswirt berät Privat- und Firmenkunden zu ihren Versicherungen.

In einem Facebook-Forum für Versicherungsmakler in Deutschland fragt er: „Sagt mal, geht es nur mir so? Bei Gothaer läuft anscheinend seit dem Zusammenschluss mit Barmenia nichts mehr rund.“ Zwei Gruppenmitglieder antworten, dass sie den Anbieter wegen ähnlicher Erfahrungen meiden.

Da verschwindet mal einfach ein Hausratvertrag aus dem System. Versicherungsmakler Rolf Schuchardt über die Gothaer

Rückstände bei der Barmeniagothaer?

„Da verschwindet mal einfach ein Hausratvertrag aus dem System und nach nunmehr acht Wochen, trotz mehrfacher Erinnerung, keinerlei Rückmeldung“, schildert Schuchardt. Und weiter: „Nach einem Sterbefall ist innerhalb eines halben Jahres doppelt abgerechnet worden.“

Bei einer anderen verstorbenen Maklerkundin habe Schuchardt einerseits eine Privathaftpflicht- und andererseits eine Hausratversicherung unter Vorlage der Sterbeurkunde gekündigt. Die erste Police sei demzufolge nach sechs Wochen abgerechnet worden, doch die zweite „läuft munter weiter“.

Auf Anfrage des VersicherungsJournals machte eine Unternehmenssprecherin der Barmeniagothaer Versicherungen keine Angaben zur durchschnittlichen Dauer, bis man E-Mails von Maklern beantwortet. Lediglich: „Unsere Reaktionszeit variiert je nach Sparte und Art der Rückfrage.“

Persönliche Ansprechpartner für Makler

Michael Albrecht (Bild: Gothaer)

„Grundsätzlich legen wir großen Wert auf eine gute Erreichbarkeit und eine zügige Bearbeitung aller Anfragen“, betont Maklervertriebsleiter Michael Albrecht. „Unser Anspruch ist es, eine verlässliche und lösungsorientierte Begleitung sicherzustellen – gerade dann, wenn es zu Herausforderungen kommt.“

„In diesen Fällen stehen die persönlichen Ansprechpartner vor Ort unseren Vertriebspartnern aktiv zur Seite“, so Albrecht weiter. „Sie koordinieren die Kommunikation mit den Fachabteilungen, um zügige und transparente Lösungen zu ermöglichen.“ Ziel sei es, Maklern zukünftig individueller zu helfen.

Denn der Vertrieb über die ungebundenen Vermittler habe für die Barmeniagothaer demnach einen hohen Stellenwert. Im September 2024 wurden die beiden Maklervertriebe der fusionierten Versicherungsvereine zusammengeführt (VersicherungsJournal 26.7.2024).

Sanierung in der Wohngebäudeversicherung

Die zwei Produktgeber unterhielten Geschäftsbeziehungen zu etwa 10.000 Maklern, berichtete Co-Vorstandschef Oliver Schoeller gegenüber dem VersicherungsJournal (26.5.2025). „Bei ihnen gibt es natürlich eine große Schnittmenge von Maklern, die sowohl Barmenia- als auch Gothaer-Partner sind.“

Von einigen Maklerverbindungen in der Wohngebäudeversicherung will sich die Gruppe trennen, erklärte Schoeller auf einer Presseveranstaltung am Donnerstag (17.10.2025). Von dieser Sanierung sind demnach vor allem Gebäude in „hohen Starkregenzonen“ betroffen.

Um im Geschäft mit Versicherungsmaklern zu wachsen, will der Konzern laut Schoeller „segmentspezifisch tiefere Kooperationen“ vereinbaren. Forciert würden das gewerbliche und industrielle Geschäft sowie eine Auslandsexpansion im Mittelstandsgeschäft in der Kompositsparte.

Schnellere Prozesse durch immer mehr KI

Um die internen Bearbeitungszeiten der neu entstandenen Gruppe zu verkürzen, sollen „bestehende Systeme und Prozesse aus verschiedenen Unternehmensbereichen“ in Einklang gebracht werden. Dadurch solle ein „einheitlicher, effizienter und serviceorientierter Ablauf gewährleistet“ sein.

Die firmeninternen Prozesse würden laufend optimiert, „um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Servicezeiten zu verkürzen“. Hierbei werde schrittweise auch immer mehr künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt. Das beschleunige die Arbeit und helfe, das knappe Personal gezielt einzusetzen.

Signal Iduna setzt auf künstliche Intelligenz

Als selbsternannter „Pionier im Versicherungssektor“ setzt auch die Signal Iduna Versicherungsgruppe seit 2023 auf virtuelle Kollegen (7.3.2025). Ein Beispiel ist ein KI-Assistent für Servicemitarbeiter zum Tarifdschungel in der privaten Krankenversicherung. Die IT des Konzerns bot nicht nur aktuell (17.10.2025), sondern auch in der Vergangenheit Anlass zur Kritik (6.3.2024).

Vor einer Woche hat der Versicherer bekannt gegeben, die Software „Gemini Enterprise“ von Google einzuführen (13.10.2025). Mithilfe künstlicher Intelligenz sollen die mehr als 10.000 Mitarbeiter und der Vertrieb eigenständig individuelle KI-Agenten für ihre Arbeit entwickeln können.

Denn in den kommenden zehn Jahren würden rund 30 Prozent der Mitarbeiter das Unternehmen überwiegend altersbedingt verlassen, heißt es dazu von dem Unternehmen. Gleichzeitig werde sich das Arbeitsaufkommen für die verbleibenden Beschäftigten jedoch erhöhen.

Hallo Kollegen, was ist denn bei der Domcura los? Ein Facebook-Nutzer

Überlange Wartezeiten bei Domcura?

Sorgen um einen sich verschärfenden Fachkräftemangel plagen nicht nur Versicherer. Auch die Domcura AG setzt als Gegenmaßnahme auf virtuelle KI-Mitarbeiter: Die Software „Kim“ (VersicherungsJournal Medienspiegel 28.10.2024) regulierte allein in der ersten Oktoberwoche rund 1.500 Schäden vollautomatisiert.

„Die Verkürzung von Bearbeitungszeiten ist ein zentrales Ziel in allen Unternehmensbereichen“, erklärt ein Firmensprecher auf Anfrage des VersicherungsJournals. „Unsere Makler und Kunden dürfen in den nächsten zwei bis drei Wochen bereits mit einem spürbar schnelleren Service in der Telefonie rechnen.“

Anlass unserer Anfrage: Ein Facebook-Nutzer fragt in einer Gruppe für Versicherungsmakler: „Hallo Kollegen, was ist denn bei der Domcura los?“ Der Vermittler, der mit Rücksicht auf weiteres Geschäft anonym bleiben möchte, wartete demnach seit vier Wochen auf eine Reaktion auf eine Schadensmeldung.

Besonders genervt zeigt er sich aber vom telefonischen Service des Assekuradeurs. Nach jeweils rund 20 Minuten in der Warteschleife habe er aufgelegt. Das erlebe er bei anderen Anbietern anders – sowohl hinsichtlich der telefonischen Erreichbarkeit als auch der Antworten auf E-Mails.

Der Vertrieb über Versicherungsmakler ist und bleibt für uns zentraler Absatzkanal. Domcura AG

Versicherungsmakler kritisieren „Servicewüste“

Von ähnlichen Ärgernissen berichten auch andere Gruppenmitglieder bei dem Assekuradeur – aber auch bei Mitbewerbern – und kritisieren eine „Servicewüste“. Der Domcura-Sprecher gibt zu, dass es während der vergangenen Monate „leider stellenweise längere Wartezeiten“ gegeben habe.

Ursache hierfür sei, dass eine neue Telefonsoftware eingeführt wurde. Daher hätten sich zwei parallel betriebene Systeme technisch überschnitten. „Unser Ziel bleibt, Rückfragen zügig und persönlich zu beantworten – die neue Rückruffunktion wird hier künftig für deutlich bessere Abläufe sorgen.“

„Der Vertrieb über Versicherungsmakler ist und bleibt für uns zentraler Absatzkanal“, führt der Sprecher weiter aus. „Nur das Zusammenspiel aus Versicherungsanbieter und Makler sorgt am Ende dafür, dass die Häuser der Menschen wirklich vollumfänglich geschützt sind.“