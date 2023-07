SDK: neuer Chef für den Maklervertrieb

10.7.2023

Die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) ordnete zum 1. Juli ihre Strukturen im B2B-Geschäft neu. Firmenkunden, Kooperationspartner und der Maklervertrieb werden unter einem Dach zusammengeführt. Die neue Einheit wird Oliver Schwab steuern, der seit 20 Jahren den Vertrieb des Krankenversicherers prägt und schon vorher den Bereich Firmenkunden verantwortete.

Neu hinzugekommen ist für ihn der Maklervertrieb. Die Änderung war notwendig, weil Eric Sievert, ehemaliger Leiter Maklervertrieb und unabhängige Vertriebspartner, die SDK im Vorjahr verlassen hatte (VersicherungsJournal 21.10.2022). Interimsweise übernahm Vertriebsvorstand Olaf Engemann diesen Bereich.

Oliver Schwab (Bild: SDK)

„Der Auf- und Ausbau des Vertriebswegs ‚Firmenvertrieb‘ ist maßgeblich Oliver Schwabs tiefgreifendem Verständnis für den Kranken-Versicherungsmarkt zu verdanken, wodurch wir unsere Produktion in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) zuletzt deutlich steigern konnten“, lässt sich Engemann zu der Personalie zitieren.

Die SDK will 2023 wieder in der Vollversicherung zulegen, was sich vertrieblich in einem Plus um 30 Prozent bis zur Jahresmitte bei den Monatssollbeiträgen niedergeschlagen hat. Zur Neuproduktion haben alle Vertriebswege beigetragen. Der Bestand an versicherten Personen erhöhte sich um rund 7.000 auf 636.500 Personen, so der Versicherer auf seiner Bilanzpresse-Konferenz (3.7.2023).