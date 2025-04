R+V fokussiert sich auf das genossenschaftliche Segment

1.4.2025 – Die Versicherungsgruppe fokussiert sich bei ihren Wachstumszielen auf das genossenschaftliche Segment. Bislang werden je nach Sparte zwischen mehr als 50 Prozent bis zu 90 Prozent der Geschäfte über Genossenschaftsbanken und den genossenschaftlichen Vertrieb realisiert. Zielgruppen sind insbesondere vermögende Privatkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2024 stiegen die Beitragseinnahmen der R+V gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent auf 20,9 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern sank von 195 auf 115 Millionen Euro. Im laufenden Jahr wird ein Wachstum in allen Sparten mindestens auf Branchenniveau erwartet.

Die R+V Versicherung AG hat am Montag in Wiesbaden ihre diesjährige Bilanzpressekonferenz veranstaltet. Ihr Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger stellte dort die neue Fünf-Jahres-Strategie „NextLevel“ der Gruppe vor.

Als wesentliches Element nannte er: „Wir fokussieren uns bei unseren Wachstumszielen auf das genossenschaftliche Segment. Denn hier liegt großes Wachstumspotenzial.“

Genossenschaftsmitglieder im Blick

Norbert Rollinger (Bild: GDV)

Bislang realisieren die R+V-Gesellschaften je nach Sparte zwischen mehr als 50 Prozent bis zu 90 Prozent ihrer Geschäfte über Genossenschaftsbanken und den genossenschaftlichen Vertrieb. Dieses Potenzial soll zukünftig noch wesentlich stärker als bislang ausgeschöpft werden.

Zielgruppen sind insbesondere vermögende Privatkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Unter anderem sollen Bestandskunden noch individueller und personalisierter angesprochen werden. Über alle Sparten und Vertriebskanäle hinweg baut die R+V ihre Branchenkonzepte aus und entwickelt Versicherungslösungen weiter.

„Als R+V haben wir in unserer Branche ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Denn die genossenschaftliche Idee ist unsere DNA. Darauf sind wir stolz, darauf werden wir weiter aufbauen“, erklärte Rollinger. Dazu bleibt die regionale Präsenz unverändert erhalten. „Wir stecken aber zusätzliche Kraft und Investitionen in unseren Banken- und genossenschaftlichen Vertrieb.“

Konsequente Kundenzentrierung

Das Gesamtziel: die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig sichern und ausbauen. Die Strategie knüpft in Bezug auf Digitalisierung, Kundenorientierung und Prozessoptimierung an die Vorgängerstrategien an.

Mit einer neuen Struktur, stringenter Steuerung und einer konsequenten Kundenzentrierung will die Gruppe in den kommenden Jahren auf ihren ertragreichen Wachstumskurs zurückkehren und wieder Kunden und Marktanteile gewinnen.

Das Beitragsvolumen des Konzerns soll bis 2030 auf mehr als 25 Milliarden Euro steigen. Außerdem soll bis dahin das Konzernergebnis nach IFRS stabil oberhalb von 1,5 (2024: 1,275) Milliarden Euro liegen.

R+V wächst in allen Sparten, …

Im Geschäftsjahr 2024 stiegen die Beitragseinnahmen der R+V gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 4.4.2024) um 5,4 Prozent auf 20,9 Milliarden Euro.

Das inländische Erstversicherungsgeschäft verzeichnete ein Plus von 2,8 Prozent und erreichte 16 Milliarden Euro. Dazu trugen alle Sparten bei. Das Geschäft in der Schaden- und Unfallversicherung wuchs um 5,2 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro.

Der Umsatz in der Lebens- und Pensionsversicherung stieg um 0,4 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Sowohl im Geschäft gegen laufenden Beitrag als auch im Einmalbeitragsgeschäft konnte die R+V wieder zulegen. Auch in der Krankenversicherung erhöhten sich die Beitragseinnahmen weiter um 4,7 Prozent auf fast eine Milliarde Euro.

… verliert aber Marktanteile

In Leben/Pension und Schaden/Unfall verlor die R+V allerdings gegenüber Wettbewerbern. Nach vorläufigen Werten ging der Marktanteil beim Neubeitrag in Leben von 12,5 auf 11,7 Prozent zurück, in Schaden von 8,3 auf 8,1 Prozent. In der Kfz-Versicherung kletterten die Beitragseinnahmen des drittgrößten Kfz-Versicherers um 3,6 Prozent auf fast drei Milliarden Euro. Der Marktanteil sank hier von 9,3 auf 8,7 Prozent.

Ergebnis vor Steuern geht drastisch zurück

Nach HGB-Rechnungslegung beendete die R+V Versicherung AG, die Muttergesellschaft des R+V Konzerns und Trägerin des Rückversicherungsgeschäfts, das Jahr 2024 mit einem Ergebnis von 115 (Vorjahr: 195) Millionen Euro vor Steuern.

„Der Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wir unsere Schwankungsrückstellung deutlich gestärkt haben“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende. Gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) dient die Schwankungsrückstellung dazu, Schwankungen im Schadenverlauf künftiger Jahre auszugleichen.

Der Konzern wies zum Jahresende 2024 eine unverändert hohe Risikotragfähigkeit auf. Wie im Vorjahr lag die SCR-Quote ohne Rückstellungstransitionals zum Jahresende bei 168 Prozent.

R+V-Geschäftsentwicklung 2024 in Zahlen 2024 2023 +/- R+V Gruppe (HGB) Gebuchte Bruttobeiträge (Mio. Euro) 20.866 19.804 + 5,4 % Leben/Pension 7.587 7.558 + 0,4 % Kranken 949 906 + 4,7 % Schaden/Unfall 7.480 7.111 + 5,2 % Aktive Rück 3.407 3.123 + 9,1 % Assimoco 1.444 1.105 + 30,6 % Beschäftigte R+V Gruppe zum 31.12. 18.392 17.665 + 727 davon Mitarbeitende Inland 17.941 17.219 + 722 R+V Konzern (IFRS) Kapitalanlagen (Mrd. Euro) 125 118 + 6,0 % Kapitalanlageergebnis (Mio. Euro) 5.890 3.497 + 68,4 % Konzernergebnis vor Ertragsteuern IFRS (Mio. Euro) 1.275 933 + 36,7 % Ergebnis vor Steuern HGB (R+V Versicherung AG, Mio. Euro) 115 195 – 41,0 %

Den aktuellen Konzerngeschäftsbericht bietet die R+V auf ihrer Internetseite zum Herunterladen an.

Mit Beitragsplus ins Jahr 2025 gestartet

In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres legte die R+V beim Umsatz in der inländischen Erstversicherung um 9,0 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zu. Alle Segmente verzeichneten ein Beitragsplus.

Die Beiträge in der Schaden- und Unfallversicherung steigerten sich im Vorjahresvergleich um 7,0 Prozent, die Krankenversicherung wuchs um 6,5 Prozent und die Lebensversicherung verzeichnete ein Plus von 14,4 Prozent.

„Für das Gesamtjahr erwarten wir insgesamt ein Wachstum in allen Sparten mindestens auf Branchenniveau“, erklärte Rollinger.