R+V baut Vorstand um und holt Örag-Chefin Dragica Mischler

18.11.2024 – Dragica Mischler übernimmt bei der R+V das Ressort Finanzen & Risikomanagement. Vorstand Marc Michallet gibt den Bereich Finanzen ab und erhält zusätzlich zum Investmentmanagement die Bereiche Ausland und M&A. IT-Vorstand Tillmann Lukosch gibt das Gesamtrisikomanagement ab. Holger Nieswandt wird Vorstand der Aktiven Rückversicherung.

Die R+V Versicherung AG gibt Veränderungen in ihrem Führungsgremium bekannt. Dragica Mischler (50), derzeit Vorstandsvorsitzende der Örag Rechtsschutzversicherungs-AG und der Deutschen Assistance Versicherung AG, übernimmt zum 1. April beim Wiesbadener Versicherer das neu geschaffene Ressorts Finanzen & Risikomanagement.

Vorstand Marc Michallet wird dazu den Bereich Finanzen abgeben, um im Gegenzug zusätzlich zum Investmentmanagement die Bereiche Ausland und M&A zu übernehmen. IT-Vorstand Tillmann Lukosch wird das Gesamtrisikomanagement abtreten, das er aktuell noch in Personalunion führt.

Zu Mischlers Ressort werden außerdem die Bereiche Konzerncontrolling und Rechnungswesen gehören. Mit der Bündelung der vier Themen sollen die Planungs- und Steuerungsprozesse im Unternehmen noch effektiver gestalten werden, heißt es beim Versicherer.

Dragica Mischler (Bild: Alexander Vejnovic)

Bei der Örag übernimmt Marcus Hansen von Dragica Mischler

Mischler bekleidet seit rund 20 Jahren führende Positionen in der Finanz- und Versicherungsbranche. Nach Tätigkeiten bei der Dresdner Bank AG und den R+V Versicherungen übernahm die Finanzökonomin und Bankkauffrau erste leitende Aufgaben im Talanx-Konzern, bevor sie zur Versicherungskammer Bayern wechselte.

2017 wurde sie Finanz- und Lebensversicherungsvorständin der Sparkassen-Versicherungen Sachsen (VersicherungsJournal 6.12.2016). 2022 folgte das Engagement bei der Örag (19.1.2022), das nun Marcus Hansen (59) zum 1. Januar übernimmt. Der Diplom-Kaufmann ist bereits seit 2010 Vorstandsmitglied des Düsseldorfer Unternehmens.

„Mit Marcus Hansen an der Spitze ist die Unternehmensgruppe sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Er hat bereits in unterschiedlichen Positionen richtungsweisende Impulse gesetzt und die Gruppe mit innovativen Ideen vorangebracht. Er steht sowohl für Kontinuität als auch für den Mut zum Aufbruch und ist in der Branche hervorragend vernetzt“, sagt Dr. Wolfgang Breuer, Aufsichtsratsvorsitzender des öffentlichen Versicherers.

Marcus Hansen (Bild: Örag)

„Wir bedanken uns bei Dragica Mischler, die in kürzester Zeit die Örag/Deutsche Assistance-Gruppe zukunftsweisend positioniert hat, insbesondere durch den Aufbau neuer Geschäftsfelder“, so Breuer.

Holger Nieswandt führt künftig das Rückversicherungsgeschäft der R+V

Beim neuen Arbeitgeber der gebürtigen Wiesbadenerin steht noch eine weitere Personalie an. Dr. Holger Nieswandt (50) wird ab Mitte April die R+V Re führen. Er folgt auf Christoph Lamby, der nach 20 Jahren im Führungsgremium (8.12.2004) in den Ruhestand geht.

Holger Nieswandt (Bild: R+V)

Nieswandt leitet seit mehr als vier Jahren den Bereich Research & Development des Unternehmens. Der promovierte Ökonom ist seit 2011 bei der R+V Versicherung beschäftigt.