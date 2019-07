QBE beruft neue Chefin für das Deutschlandgeschäft

2.7.2019

Anfang August übernimmt Andrea Brock die Leitung der QBE Europe SA/NV, Direktion für Deutschland. Als General Manager soll sie das Deutschlandgeschäft der QBE in den kommenden Jahren auf profitables Wachstum ausrichten. Sie berichtet direkt an Chris Wallace, Executive Director Continental Europe, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Diplom-Betriebswirtin kann auf über eineinhalb Jahrzehnte Führungserfahrung in der Versicherungswirtschaft zurückgreifen. Dabei war sie in verschiedenen Managementfunktionen beim Gerling-Konzern, bei den Versicherern AIG Europe, Chubb Europe, beim Versicherungsmakler Novitas sowie bei der Amlin Insurance SE, Direktion für Deutschland beschäftigt. Zuletzt baute sie als Generalbevollmächtigte die deutsche Niederlassung der Amtrust Europe Ltd. auf.

Andrea Brock (Bild: Alexander Vejnovic)

QBE betreibt das Versicherungsgeschäft in Deutschland nach eigenen Angaben schwerpunktmäßig in den Bereichen industrielle Sachversicherung, Betriebshaftpflicht-Versicherung und Financial Lines.