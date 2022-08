Policen Direkt Maklergruppe expandiert nach Sachsen und in Bayern

15.8.2022 – Mit zwei Zukäufen der Unternehmensgruppe Dr. Ludwig & Partner setzt die Policen Direkt Maklergruppe ihre Einkaufstour fort. Mit den bisherigen Teams und weiteren Übernahmen sollen „regionale Champions“ entstehen.

Die Policen Direkt Maklergruppe GmbH hat laut einer Mitteilung von Freitag per 1.1.2022 zwei weitere Unternehmen vollständig übernommen und baut damit ihre Präsenz auf neun Standorte aus, davon drei in Bayern.

Dr. Ludwig ist im Bereich Heilwesen und der Immobilienwirtschaft aktiv

Die erworbene Dr. Ludwig & Partner GmbH & Co. Versicherungsmakler KG in Pirna sei 1990 gegründet worden und besitze große Fachkompetenz im Bereich Heilwesen, Immobilienwirtschaft und IT-/Cyber-Risiken, heißt es.

Dr. Ernesto Knein, Geschäftsführer der Policen Direkt Maklergruppe freut sich, nun auch in Sachsen und insbesondere im Großraum Dresden vertreten zu sein.

Ernesto Knein (Bild: Policen Direkt)

Dr.-Ludwig-Geschäftsführer Frank Ludwig erklärt: „Ich bin mir sicher, […] den passenden Partner gefunden haben, um unsere sehr gute Unternehmensentwicklung in den nächsten Jahren fortzusetzen und sogar zu beschleunigen.

L + P ist Experte für Hotels, Pensionen und Immobilien

Zweiter Zukauf ist die L + P Versicherungs- und Finanzmakler GmbH in Kaufbeuren. Das Unternehmen gehörte bislang der Firmengruppe Dr. Ludwig & Partner. Es betreue Gewerbe- und Privatkunden verfüge über eine ausgewiesene Expertise in der Versicherung von Hotelbetrieben und Pensionen, sowie der Immobilienwirtschaft, wird mitgeteilt.

Die Geschäftsführungen und die Teams der erworbenen Maklerbetriebe sollen unverändert bleiben. Die beiden Standorte will Policen Direkt ebenfalls bestehen lassen und in den kommenden Jahren durch weitere Übernahmen zu „regionalen Champions“ ausgebaut werden. Was das Unternehmen sich darunter vorstellt, wurde nicht mitgeteilt.

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, schreibt Policen Direkt.

Zuvor waren zuletzt von ihr die OHV Versicherungsmakler GmbH (VersicherungsJournal 2.6.2022), die Secura Gumpp AG (15.2.2022) und die VIS Versicherungsmakler und Immobilien-Service GmbH & Co. KG (1.2.2022) erworben worden.