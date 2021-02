Policen Direkt kauft wieder zu

5.2.2021

Nach einem Jahr Pause bei den Zukäufen übernimmt die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH jetzt die Bergemann Versicherungen GmbH & Co. KG als fünften Vermittlerbetrieb.

Dagmar Ludwig und ihr Sohn Alexander Ludwig, die mit der Am Seestern GmbH seit einem Jahr zur Policen-Direkt-Gruppe gehören (VersicherungsJournal 7.11.2019), werden als Geschäftsführer von Bergemann in Solingen eingesetzt. Das teilte Policen Direkt mit. Die Gruppe will nach eigener Aussage in der Region weiter expandieren und 2021 eine „dreistellige Zahl an Beständen“ zukaufen.

Das Unternehmen baut seit 2018 eine Maklergruppe auf (31.7.2019). Nach der AVW GmbH und der Läpple GmbH sowie der Benefit AG (5.11.2018) war Am Seestern der vierte Maklerbetrieb, der in die Policen-Direkt-Gruppe integriert wurde.

Philipp Kanschik (Bild: Policen Direkt)

2018 hat die Firma zudem ihr Angebot in der Bestandsnachfolge für Vermittler erweitert und bietet, neben fünf Wettbewerbern, mit eigenen Konzepten „die Maklerrente“ an (10.1.2019). „Der Run zum Jahresende war auf absolutem Rekordniveau. Wir übertragen im ersten Quartal 2021 eine fünfstellige Anzahl an neuen Verträgen in unsere Systeme“, so Projektleiter Dr. Philipp Kanschik zum Modell „Maklerpartnerschaft“.