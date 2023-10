Policen Direkt kauft Marquez + Ehmig

27.10.2023

Die Policen Direkt Maklergruppe GmbH geht zum Jahresende nochmal auf Einkaufstour. Die Frankfurter übernehmen zum 1. Januar die M+E Marquez + Ehmig GmbH mit Sitz in Mühlheim am Main. Die Maklergruppe will damit auch ihre Präsenz in der Rhein-Main-Region verstärken. Über finanzielle Details vereinbarten die Geschäftspartner Stillschweigen.

Francisco Marquez wird weiter als Geschäftsführer an Bord bleiben und soll den Standort mit seinem fünfköpfigen Team weiter ausbauen. Gerold Ehmig wird sich dagegen in den Ruhestand verabschieden.

M+E konzentriert sich auf Gewerbekunden und bietet nach eigenen Angaben Sonderkonzepte im Bereich des Gastronomie-Franchisings sowie Lösungen für mittelgroße Flughäfen an.

Das neue Team (v.li.): Ernesto Knein (Policen Direkt), Francisco Marquez und Gerold Ehmig (Marquez + Ehmig), Pascal Wannicke (Policen Direkt). (Bild: Policen Direkt)

Policen Direkt setzt nach eigenen Angaben durch Zukäufe auf den strategischen Aufbau „regionaler Champions“ (VersicherungsJournal 15.8.2022). Im Januar gab das Unternehmen vier Neuerwerbungen im Raum Stuttgart bekannt (27.1.2023). Zuletzt kaufte die Maklergruppe in Augsburg zu (23.8.2023).