Patrick Dahmen gründet Unternehmensberatung für die Assekuranz

10.5.2023

Dr. Patrick Dahmen (49) hat zusammen mit Hans-Joachim Schütt (57) und Christoph Sindezingue (41) die Valytics GmbH gegründet. Dies gibt der Manger in einer Pressemitteilung bekannt. Der Handelsregistereintrag erfolgte am 25. April. Das Beratungsunternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Strategien sowie auf die Ausgestaltung digitaler Geschäftsmodelle.

WERBUNG

Dahmen studierte Betriebswirtschaftslehre, Accounting und Finance, bevor er 2004 promovierte. 2022 legte er einen Executive Master in Change und Transformations-Management nach. 1999 startete er bei den Axa Versicherungen und war dort von 2007 bis 2018 Vorstand. Anschließend verantwortete er bis Ende 2021 bei der HDI Deutschland AG als CEO die Bereiche Leben und Kapitalanlagen (VersicherungsJournal 29.6.2021). Derzeit arbeitet er als Unternehmensberater (28.4.2022).

Von Links: Hans-Joachim Schütt, Patrick Dahmen, Christoph Sindezingue (Bild: Valytics)

Schütt studierte Betriebswirtschafts-Lehre und Wirtschaftsinformatik, war danach in der Versicherungsbranche mit Vertriebs- und Organisationsprojekten, Produkteinführungen und der Entwicklung und Einführung eines Verwaltungssystems im Bereich Leben betraut. 2000 übernahm er eine Leitungsfunktion bei einem Softwareunternehmen. Seit 2004 ist er geschäftsführender Gesellschafter eines Beratungshauses.

Sindezingue startete nach dem BWL-Studium 2007 in einer Unternehmensberatung und absolvierte parallel ein Masterstudium in Accounting and Finance. 2011 wechselte er zum Finanzressort der Axa. 2018 wurde er Vorstandsassistent von Dahmen. Seit 2019 ist er in Führungspositionen im Bereich Produktmanagement Lebensversicherung. Der Manager arbeitet ab dem 1. August für Valytics.