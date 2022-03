OVB-Umsatz wächst um fast 20 Prozent

24.3.2022 – Der Finanzvermittler OVB ist seit 2007 in der Ukraine präsent und verurteilt den Angriff Russlands. Die im Konzern erwirtschafteten Vertriebsprovisionen stiegen um 18,5 Prozent auf rund 321 Millionen Euro. Davon entfielen auf das Segment Mittel- und Osteuropa 158 Millionen Euro und auf Süd- und Westeuropa 98 Millionen. Das Segment Deutschland steuerte 65 Millionen Euro bei. Das Neugeschäft wurde von fondsgebundenen Vorsorgeprodukten dominiert. Das EBIT des Konzerns stieg um 46 Prozent auf knapp 22 Millionen. Euro an. Das Konzernergebnis verbesserte sich auf 15,7 Millionen Euro.

Mario Freis, CEO des Finanzvermittlungs-Konzerns OVB Holding AG, eröffnete am Mittwoch die diesjährige virtuelle Bilanz-Pressekonferenz mit einem Blick auf die Ukraine: „Der Angriff Russlands ist eine Generalattacke auf unsere Wertegemeinschaft, die wir als ein durch und durch europäisches Unternehmen mit einem starken Bezug zu den Ländern und den Menschen in Osteuropa zutiefst verurteilen.“

Solidarisch mit der Ukraine

Die OVB ist seit dem Jahr 2007 in der Ukraine aktiv und zählt dort rund 15.000 Kunden. Die OVB Ukraine ist die kleinste Einheit im Segment Mittel- und Osteuropa, zu dem außerdem Kroatien, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien und Ungarn gehören.

„Unsere ukrainischen Mitarbeiter sind den Umständen entsprechend in Sicherheit“, beschrieb Freis die Lage. Unternehmensweit seien die Mitarbeiter solidarisch. Die Frauen und Kinder, die das Land verlassen hätten, seien bei Kollegen untergekommen. Es gäbe Hilfen aller Art und Spenden OVB-europaweit. Aufgelegt worden ist zudem ein Hilfsfonds. „Wir wollen in der Ukraine weitermachen“, so Freis.

Im größten Segment Mittel- und Osteuropa stiegen die Erträge aus Vermittlungen von rund 130 Millionen deutlich um 21,1 Prozent auf knapp 158 Millionen Euro an. 3.276 Finanzvermittler (+6,7 Prozent) waren hier für 2,82 (+4,4 Prozent) Millionen Kunden Ende 2021 tätig. Das operative Ergebnis sprang um 43,3 Prozent von 14,2 auf 20,4 Millionen Euro.

Deutschland verliert weiter an Bedeutung

Von den gesamten im Konzern erwirtschafteten Vertriebsprovisionen in Höhe von 320,7 Millionen Euro (+18,5 Prozent) – ein neuer Rekordwert – entfiel auf das Segment Süd- und Westeuropa 98,4 Millionen (+24,7 Prozent). Deutschland steuerte 64,5 Millionen (+5,1 Prozent) bei.

Wie in den Vorjahren (VersicherungsJournal 24.3.2021, 1.4.2020, 1.4.2019) sank damit die relative Bedeutung des heimischen Segments. 613.386 Kunden (+0,6 Prozent) wurden hier zum Stichtag betreut.

Die Zahl der Finanzvermittler blieb mit 1.240 (minus zwei) nahezu stabil. Das Neugeschäft dominierten weiterhin fondsgebundene Vorsorgeprodukte mit einem Anteil von 27,5 Prozent, gefolgt vom Bereich Bausparen/ Finanzierungen mit 15,8 Prozent. 14,0 Prozent entfielen auf staatlich geförderte Vorsorgeprodukte und 13,9 Prozent auf sonstige Vorsorgeprodukte.

Der Anteil von Sach-, Rechtsschutz- und Unfallversicherungen sank von 14 auf 12,8 Prozent. Auch konzernweit liegen fondsgebundene Vorsorgeprodukte mit 33,3 Prozent an der Spitze. Die zwei weiteren wichtigsten Produktbereiche waren sonstige Vorsorgeprodukte mit 21,8 Prozent und Sach/ Unfall/ Rechtsschutz mit 14,1 Prozent.

EBIT stieg um 46,2 Prozent an

„Die Diversifikation nach Ländern und Produkten ist aufgegangen“, stellte Mario Freis fest. Nahezu alle Ländermärkte entwickelten sich positiv. Noch stärker als der Umsatz wuchs das EBIT des Konzerns. Es stieg um 46,2 Prozent auf 21,8 Millionen Euro. Das Konzernergebnis verbesserte sich um 49, 9 Prozent von 10,5 auf 15,7 Millionen Euro.

CFO Frank Burow kommentierte: „Die Ausweitung der EBIT-Marge des OVB Konzerns von 5,5 auf 6,8 Prozent unterstreicht die erzielten Effizienzverbesserungen.“ Die Zahl der von OVB in derzeit 15 europäischen Ländermärkten betreuten Kunden erhöhte sich um 4,3 Prozent auf 4,13 Millionen. Der OVB-Vertrieb wurde um rund 350 auf 5.603 hauptberufliche Finanzvermittler ausgebaut.

Pro Aktie sollen 0,90 (Vorjahr: 0,75 + 0,25 Jubiläumsbonus) Euro Dividende ausgeschüttet werden. Hauptaktionäre zum Stichtag waren die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. und Krankenversicherung mit 31,67 beziwhungsweise 21,27 Prozent sowie die Basler Beteiligungsholding GmbH (32,57 Prozent) und die Generali CEE Holding AG (11,48 Prozent).

(Bild: OVB, Geschäftsbericht 2021)

Unsicherheiten und Risiken im laufenden Jahr steigen

OVB strebt an, die Zahl ihrer Finanzvermittler und Kunden weiter auszubauen. Sie geht grundsätzlich davon aus, in allen Segmenten auch im Geschäftsjahr 2022 zu wachsen. Allerdings bestehen aktuell zunehmende Unsicherheiten in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Trotz gestiegener Risiken sieht OVB bei den Erträgen aus Vermittlungen für das Geschäftsjahr 2022 im Konzern aktuell eine Bandbreite von 315 bis 330 Millionen. Euro. Das operative Ergebnis sollte nach derzeitiger Einschätzung auf 22 bis 25 Millionen steigen.