One-Gründer verlässt Versicherer

22.5.2019

Knapp zwei Jahre nach dem Start der One Versicherung AG (VersicherungsJournal 2.2.2018), die zur Wefox-Gruppe gehört, geht Gründer und Vorstandschef Stephan Ommerborn von Bord. Das berichtete am Dienstag zuerst der Branchendienst Versicherungsmonitor. Ein Sprecher von Wefox bestätigte die Nachricht gegenüber dem VersicherungsJournal. Ommerborn wolle sich künftig „neuen Herausforderungen stellen“.

Oliver Lang (Bild: One)

Auf den One-Gründer folgt Oliver Lang (47), ein ehemaliger Manager der Unternehmensberatung McKinsey. Er tritt die Position als CEO des Digitalversicherers am 1. Juni an. „Die jüngsten Jahresergebnisse haben bereits gezeigt, dass One eine starke Leistung erbringt und erhebliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum bietet, sowohl was die technischen Fähigkeiten als auch die Marktchancen betrifft“, so der künftige Vorstandschef.

Erst im März hatte Wefox-Gründer Julian Teicke 110 Millionen Euro von internationalen Investoren eingesammelt (VersicherungsJournal 7.3.2019, Medienspiegel 6.3.2019). Davon soll auch Geld in die Entwicklung situativer Versicherungsprodukte von One fließen, wie Teicke auf Nachfrage erklärte (VersicherungsJournal 11.3.2019). Nach Angaben des Gründers konnte die Wefox-Gruppe bisher 400.000 Kunden gewinnen, wovon 70.000 auf das Konto von One gehen.