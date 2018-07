Neues aus den Chefetagen

18.7.2018 – Die Garanta Versicherungs-AG hat Dr. Karoline Haderer zur Vorständin für Marketing und Vertrieb berufen. Dr. Christoph Jurecka folgt zum Jahresende auf Dr. Jörg Schneider als CFO der Munich Re. Dr. Andreas Eurich ist als AGV-Vorsitzender wiedergewählt worden. Der ehemalige Allianz-Deutschland-CEO Dr. Manfred Knof hat ein Aufsichtsratsmandat bei der PMOne AG übernommen.

Dr. Karoline Haderer (42) hat im Vorstand der Nürnberger-Tochter Garanta Versicherungs-AG die Verantwortung für das Ressort Marketing und Vertrieb übernommen. In dieser Funktion ist sie unter anderem für die Themen Onlinemarketing und -vertrieb sowie Customer Experience zuständig

Karoline Haderer

(Bild: Garanta)

Ihre Tätigkeit als Leiterin Kommunikation und Marketing bei der Nürnberger Versicherungsgruppe wird die studierte Betriebswirtin mit Promotion in Sozial- und Wirtschafts-Wissenschaften auch weiterhin ausüben, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Haderer ist gebürtige Österreicherin und steht seit 2015 in Diensten der Nürnberger. Vorherige Karrierestationen waren die Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft KPMG, der Energieversorger EnBW Energie Baden-Württemberg AG sowie die HEAG Südhessische Energie (HSE) AG/ENTEGA.

Munich-Re-CFO Schneider tritt in den Ruhestand

Dr. Jörg Schneider verabschiedet sich zum Jahresende nach fast zwei Jahrzehnten Zugehörigkeit aus dem Vorstand der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) und tritt auf eigenen Wunsch in den Ruhestand.

Der promovierte Jurist war als Finanzchef für die Bereiche Financial and Regulatory Reporting, Group Controlling, Integrated Risk Management, Group Legal, Group Taxation, Investor and Rating Agency Relations sowie Group Compliance.

Schneider sei der am längsten amtierende CFO sowohl im deutschen Börsenindex Dax 30, als auch unter den großen europäischen Versicherungs-Unternehmen, wird in einer Unternehmensmitteilung herausgestellt.

Jurecka wird neuer Finanzchef

Christoph Jurecka

(Bild: Ergo)

Nachfolger von Schneider als Munich-Re-CFO wird Dr. Christoph Jurecka (43), der seit rund siebeneinhalb Jahren Finanzvorstand der Munich-Re-Erstversicherungs-Tochter Ergo Group AG ist (VersicherungsJournal 1.12.2010).

Seine berufliche Laufbahn hat der promovierte Physiker 2002 im Risikocontrolling der DBV-Winterthur begonnen, die 2006 von der deutschen Axa-Gruppe übernommen worden war. Dort war er 2007 Chief Risk Officer. Von 2009 bis zum Wechsel zur Ergo gehörte er als CFO der Geschäftsleitung der schweizerischen Axa Winterthur an.

Vorstandsressorts werden neu zugeschnitten

Ferner teilte der Rückversicherer mit, dass die Zuständigkeiten im Munich-Re-Vorstand neu geordnet werden. In diesem Rahmen entstehen mit Wirkung zum 1. August 2018 größere Ressorts, ohne dass es weitere Veränderungen im Vorstandsteam gibt.

So wird das Ressort „Special and Financial Risks (SFR)“ aufgelöst. Global agierende SFR-Einheiten werden dem Aufgabenbereich „Global Clients / North America (GC/NA)“ zugeordnet. Einheiten mit Geschäftsschwerpunkt in Europa werden in das Ressort „Europe / Latin America (EU/LA)“ integriert.

Gleichzeitig werde die Zuständigkeit für das Rückversicherungs-Geschäft in Deutschland vom Ressort „Germany, Asia, Pacific, Africa (GAPA)“ in das Ressort EU/LA verlagert. Denn hier bestünden ein gemeinsames regulatorisches Umfeld und ähnliche Geschäftsmodelle.

„Die Neuordnung der Ressorts folgt dem Ziel, geschäftliche Synergien bestmöglich zu nutzen, im Übrigen Strukturen und Prozesse zu verschlanken. Die Geschäftsmodelle aller betroffenen Einheiten bleiben unverändert“, wird weiter mitgeteilt.

Zuständigkeiten

Für das erweiterte Ressort GC/NA bleibt Peter Röder verantwortlich, das neu zugeschnittene Ressort EU/LA wird weiterhin von Doris Höpke geführt, die darüber hinaus unverändert die Funktionen Personalvorstand und Arbeitsdirektorin bekleidet.

Für die Schaden- und Unfallrückversicherung in Asien, Pazifik und Afrika bleibt Hermann Pohlchristoph zuständig, wird weiter mitgeteilt.

Vorstandswahlen beim AGV

Andreas Eurich

(Bild: Barmenia)

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) ist Dr. Andreas Eurich, Vorstandschef der Barmenia Versicherungen, einstimmig als AGV-Vorsitzender bestätigt worden. Eurich hatte das Amt vor drei Jahren von Dr. Josef Beutelmann übernommen (VersicherungsJournal 17.7.2015).

Wie der Arbeitgeberverband weiter mitteilte, wurden darüber hinaus Uwe H. Reuter (Vorstandschef der VHV Gruppe), Dr. Frank Walthes (Vorstandsvorsitzender der Versicherungskammer Bayern), sowie Dr. Ulf Mainzer (Vorstandsmitglied der Ergo Group AG) als stellvertretende AGV-Vorsitzende wiedergewählt.

Knof mit neuem Betätigungsfeld

Dr. Manfred Knof hat nach seinem Ausscheiden als Vorstandschef der Allianz Deutschland AG zum Ende des vergangenen Jahres (VersicherungsJournal 20.9.2017) ein neues Betätigungsfeld gefunden.

Der 52-Jährige hat ein Aufsichtsratsmandat bei der PMOne AG übernommen, die nach Angaben in einer Pressemitteilung einer der führenden Anbieter von KI- und Big-Data-Lösungen für Konzerne wie mittelständische Unternehmen ist.