Neuer Vorstandsvorsitzender bei R+V-Tochter

19.9.2025
Nils Reich (45) ist neuer Vorstandsvorsitzender der Kravag Versicherungen, nach eigenen Angaben Marktführer im gewerblichen Güterverkehr. Bei dem Logistik- und Transportversicherer aus der R+V-Gruppe übernimmt er die Aufgaben von Klaus Endres. Der 49-Jährige wurde zum Konzernvorstand des neu geschaffenen Ressorts IT und Operations bestellt (VersicherungsJournal 27.3.2025).
Auf den studierten Betriebswirt Endres folgt der promovierte Mathematiker Reich auch als Vorstandsmitglied der R+V Versicherung AG für das Ressort Kompositversicherung (12.6.2025). Dieser Geschäftsbereich macht mit rund acht Milliarden Euro Beitragseinnahmen knapp die Hälfte des Erstversicherungsgeschäfts der R+V in Deutschland aus.
Zum Komposit-Geschäft der genossenschaftlichen Versicherungsgruppe aus Wiesbaden zählt auch die Hamburger Tochtergesellschaft Kravag, die neben Spezialpolicen für das Straßenverkehrsgewerbe auch private Pkw- und Unfallversicherungen anbietet. Ab dem kommenden Jahr soll zudem der Vertriebsweg „Makler Komposit“ Teil des von Reich geführten Ressorts werden.
Reich bringt Erfahrung im Schaden-/Unfallgeschäft mit: Bis 2023 leitete er rund fünf Jahre lang das Komposit-Ressort der Axa Konzern AG. Zu dem französischen Konzern kam er 2014, nachdem er seine Karriere 2008 bei der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group GmbH gestartet hatte. Zuletzt verantwortete Reich als CEO Health das globale Krankenversicherungsgeschäft der Axa.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.