Neuer Vorstand für die Saarland-Versicherungen

27.11.2018

Frank A. Werner (49) wird ab dem 1. Januar 2019 neues Vorstandsmitglied der Saarland Lebensversicherung AG und der Saarland Feuerversicherung AG. Werner tritt damit die Nachfolge von Rigobert Maurer an, der zum Jahresende 2018 in den Ruhestand geht. Das teilte die Unternehmensmutter Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts (VKB) am Dienstag mit.

Werner wird bei den Saarland-Versicherungen die Verantwortung für die Bereiche Versicherungsbetrieb, Schaden- und Leistungsbearbeitung, Informationstechnologie und Betriebsorganisation übernehmen. Neben seinen Vorstandsmandaten, auch für die Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG und Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG, leitet Werner den Bereich Firmenkundengeschäft Leben (bAV) bei der VKB.

Frank A. Werner (Bild: VKB/Fotostudio Charlottenburg)

Der Manager ist seit über 19 Jahren in leitenden Funktionen für die VKB tätig. Über mehrere Jahre leitete er die Produktentwicklung Lebensversicherung für die private und betriebliche Altersvorsorge des Unternehmens, bevor er im Jahr 2011 als Vertriebsdirektor die Leitung des Genossenschafts- und Kooperationsvertriebs in Bayern übernahm. Vor seinem Eintritt in die VKB war Werner für den Ergo-Konzern in mehreren Führungsfunktionen tätig.