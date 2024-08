Neuer Lebensversicherer von Swiss Life darf Geschäftsbetrieb aufnehmen

7.8.2024 – Die Swiss Life darf laut einer Mitteilung der Bafin das deutsche Versicherungsgeschäft auf eine neue Tochter übertragen. Zu Hintergrundinformationen und weiteren Plänen gibt der Versicherer keine aktuelle Auskunft.

WERBUNG

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) teilt mit, dass sie durch Verfügung vom 18. Juni der Swiss Life Lebensversicherung SE die Erlaubnis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebes erteilt hat. Die Bekanntmachung ist auf der Homepage der Behörde nachzulesen.

Die Zustimmung umfasst den Betrieb der vier Versicherungssparten und Risikoarten Leben, Fondsgebundene Lebensversicherung, Kapitalisierungsgeschäfte und Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen. Sie gilt für die Staaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes.

Reaktion der Swiss Life auf die Regulierung

Jörg Arnold (Bild: Swiss Life)

Die Swiss Life AG hatte bereits im vergangenen Herbst bekannt gegeben, das deutsche Versicherungsgeschäft „zu unveränderten Bedingungen“ auf eine Tochter übertragen zu wollen (VersicherungsJournal 20.9.2023). Bislang wickeln die Schweizer ihr Geschäft hierzulande nur über eine Niederlassung ab.

Mit dem Vorhaben komme man „sich verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen“ zuvor, hieß es. Die Etablierung einer Tochtergesellschaft in Deutschland sei „rein formaler Natur“ und sichere die Wettbewerbsposition von Swiss Life zum Vorteil der Kunden, wurde berichtet. Bis Herbst 2024 solle der Vorgang abgeschlossen sein.

„Dabei ändert sich nichts für unser Versicherungsgeschäft in Deutschland“, kam Deutschlandchef Jörg Arnold in einer Pressemitteilung zu Wort. Sämtliche Verpflichtungen würden aufrechterhalten. Auf die Beziehungen zu Kunden, Geschäfts- und Vertriebspartner, Dienstleister sowie Mitarbeiter habe dieser Vorgang keine Auswirkungen. Auch die neue Europäische Aktiengesellschaft werde weiter Neugeschäft schreiben.

Offene Fragen

Auf Nachfrage der VersicherungsJournal-Redaktion äußert sich der Versicherer aktuell nicht konkret zu der Maßnahme. „Sobald wir Vollzug vermelden können, werden wir Sie natürlich informieren“, teilt ein Sprecher lediglich mit.

Unbeantwortet bleiben damit unter anderem die Fragen, ob die Verträge im Bestand von der Swiss Life auf die Swiss Life Lebensversicherung umgeschrieben werden und gegebenenfalls zu welchem Termin. Unklar bleibt ferner, warum eine Europäische Aktiengesellschaft gegründet wurde und welche eventuellen Expansionspläne ins Ausland eventuell dahinter stehen.

Das sind die Vorstandsmitglieder der Swiss Life Lebensversicherung

Die Frage nach der Unternehmensführung beantwortet das Handelsregister. Vorstände der neuen Swiss Life Lebensversicherung sind demnach

Dr. Tobias Herwig (49),

Stefan Holzer (46),

Dr. Daniel von Borries (59) sowie

Dirk von der Crone (48).

Von der Crone ist derzeit Hauptbevollmächtigter der bald ausgemusterten Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland.

Die neue Swiss Life Lebensversicherung ist laut Handelsregister aus der erst im November 2023 gegründeten Financial Solutions SE Service & Vermittlung hervorgegangen. Diese ist wiederum durch Verschmelzung der Swiss Life Financial Solutions Austria AG mit Sitz in Wien als übertragender Rechtsträger mit der Financial Solutions entstanden.