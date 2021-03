Neuer Janitos-Vorstand für mehr Digitalisierung und Services

1.3.2021 – Der Maklerversicherer Janitos stellt sein Vorstandsteam neu auf. Markus Lichtinghagen hat das Unternehmen verlassen und den Vorsitz des Leitungsorgans an Timo Hertweck übergeben. Außerdem kommen zum 1. April Nina Duft für das Ressort Finanzen und zum 1. Juli Emanuel Issagholian für die Bereiche IT und Operations hinzu. Dieter Klose bleibt weiterhin Produktvorstand.

Erst vor wenigen Wochen ist Timo Hertweck (52) von der Element Insurance AG als neuer Vertriebsvorstand zur Janitos Versicherung AG gewechselt (VersicherungsJournal 8.12.2020, 9.12.2020). Jetzt wird er zum 1. März Vorsitzenden des Leitungsorgans. Das meldet der Maklerversicherer am Montagmittag in einer Pressemitteilung.

Hertweck folgt auf Markus Lichtinghagen (54), der mit Ablauf des Monats Februar aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Er habe die Konzernmutter Gothaer gänzlich verlassen. Der weitere berufliche Werdegang des Managers sei nicht bekannt, heißt es auf Nachfrage.

Timo Hertweck (Bild: Janitos)

„Er hat das Unternehmen nach einer Sanierungsphase strategisch neu ausgerichtet und zurück zu stabiler Profitabilität und einem kontinuierlichen Wachstumskurs geführt“, dankt Aufsichtsrats-Vorsitzender Dr. Mathias Bühring-Uhle dem Manager.

Finanzexpertin und Digitalisierungs-Manager neu im Vorstand

Unverändert bleibt Dieter Klose (65) weiterhin Produktvorstand. Neu in die Chefetage kommen ab 1. April Nina Duft (40) als Finanzvorstand und zum 1. Juli Emanuel Issagholian (34) als Verantwortlicher für IT und Operations.

Duft startete ihre Karriere 2005 in der Finanzabteilung der AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland. Nach verschiedenen Stationen im Unternehmen wurde sie 2016 zum CFO für Nordeuropa der AIG Europe Ltd. berufen, seit 2020 verantwortet sie in der AIG Gruppe den Bereich Financial Planning für die gesamte EMEA Region.

Nina Duft (Bild: Janitos)

Digitalisierung und die Services für Makler sollen vorangetrieben werden

Issagholian hat bereits während seines dualen Studiums an der Europäischen Fachhochschule Brühl mit dem Schwerpunkt Finanz- und Anlagemanagement im Finanzvertrieb als Vermittler sowie als Fachtrainer gearbeitet. 2012 kam er als Trainee zur Gothaer und übernahm 2013 die Abteilungsleitung Produktmarketing im Produktmanagement der Gothaer Krankenversicherung AG.

Ab 2016 baute er bei der Gothaer Finanzholding AG den Bereich Digitalisierung und Datenmanagement auf und leitet seitdem diesen Bereich. Zudem ist er Chief Digital Officer des Konzerns. Parallel dazu ist er seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2018 Mitglied der Geschäftsführung bei der Gothaer Digital GmbH.

Emanuel Issagholian (Bild: Janitos)

„Erklärtes Ziel des neuen Vorstandsteams ist es, Janitos zum digitalen Serviceversicherer zu entwickeln“, wird Hertweck in der Mitteilung zitiert. „Dafür wollen wir die digitale Anbindung und die Services für Makler ausbauen, die internen Prozesse End-to-End weiter digitalisieren und so zusätzliche Freiräume für eine persönliche Betreuung unserer Partnerinnen und Partner auf Seiten der Makler schaffen.“