Neuer Chef für QBE Deutschland

9.5.2018

Andreas Krause ist zum Country Manager der QBE Insurance (Europe) Limited Direktion für Deutschland berufen worden. Er übernimmt die Position von Markus Posberg, wie der Versicherer am Mittwochmittag mitteilte. Krause berichtet an Chris Wallace, Executive Director of Continental Europe bei QBE Europe. Als Country Manager soll Krause das Deutschlandgeschäft von QBE in den kommenden Jahren neu gestalten und auf nachhaltiges und profitables Wachstum ausrichten

Krause kommt von der AIG Europe Limited, bei der er die letzten knapp drei Jahre als Head of Distribution North Europe und Deputy General Manager DACH tätig war. Er begann seine Karriere als Management Consultant bei der Winterthur Versicherung, 2003 wechselte er zur AIG.

Andreas Krause (Bild: QBE)

In den folgenden Jahren bekleidete Krause verschiedene Führungspositionen in Deutschland und Großbritannien, bevor er 2011 als Director Broking zur Industriemaklergruppe Aon Deutschland ging. Nach seiner Rückkehr zur AIG 2013 zeichnete er zunächst für den Bereich Commercial Lines & Distribution für die Schweiz und Österreich verantwortlich.