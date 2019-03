Neuer Ankeraktionär für die JDC Group

27.3.2019 – Die Great-West-Gruppe will sich mit 28 Prozent an der JDC Group beteiligen. Die Gründer Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad sollen langfristig in der Führungsmannschaft vertreten bleiben. Außerdem baut das Unternehmen über seinen Maklerpool Jung, DMS & Cie. sein Standbein im Bankenumfeld aus und schließt dafür eine Kooperation mit der Sparda-Bank Baden-Württemberg.

Die JDC Group AG bekommt einen neuen Ankeraktionär. Die kanadische Great-West Lifeco Group Inc. will 28 Prozent des Aktienkapitals erwerben, teilte JDC am Dienstag mit. Der kanadische Finanzdienstleister beziffert das aktuell verwaltete Vermögen auf rund 925 Milliarden Euro. Nach Zustimmung der Aufsichtsbehörden sollen die JDC-Gründer Ralph Konrad, Dr. Sebastian Grabmaier sowie Ex-Google-Manager Stefan Bachmann „langfristig an Bord bleiben“, heißt es weiter.

Zu der Great-West-Gruppe gehören der Lebensversicherer Canada Life Assurance Company, Irish Life Assurance plc sowie die US-amerikanische Investmentgesellschaft Putnam Investment.

„Great-West ist für uns der ideale Partner für unsere Digitalstrategie und die Konsolidierung des Maklermarktes“, kommentiert JDC-CEO Grabmaier den Deal. Der strategische Fokus auf Makler und Banken habe für sein Unternehmen „den entscheidenden Ausschlag“ gegeben.

Sebastian Grabmaier (Bild: JDC)

Versicherungsgeschäft über Banken stärken

Außerdem steht für die JDC-Group noch die Übernahme eines direkten Mitbewerbers im Raum. Über den Name des anderen Pools schwieg sich das Unternehmen bisher aus. Es gab nur bekannt, dass die Transaktion bis Ende März 2019 in trockenen Tüchern sein soll (VersicherungsJournal Medienspiegel 22.11.2018).

Zusätzlich will der Finanzdienstleister seine Kompetenz in Prozessen und Abwicklung des Versicherungsgeschäfts im Bankenumfeld platzieren. Einen ersten Schritt in diese Richtung machte das Unternehmen mit der kommunizierten Kooperationsabsicht mit der Comdirect Bank AG (VersicherungsJournal 1.11.2018).

Das Finanzinstitut plant den Ausbau seines Versicherungsgeschäfts und geht dabei in Richtung Bancassurance-Modell (VersicherungsJournal 21.8.2018).

Maklerpool kooperiert mit Sparda Versicherungsservice

Jetzt unterzeichnete die JDC-Tochter Jung, DMS & Cie. AG einen Fünfjahres-Kooperationsvertrag mit der zur Sparda-Bank Baden-Württemberg gehörenden Sparda Versicherungsservice GmbH (SVS).

Die SVS wird künftig die Prozesse der „Allesmeins WebApp“ in einer White-Label-Version nutzen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf Optimierungs- und Vergleichsoptionen mit Hilfe der Geld.de-Technologie, heißt es in einer weiteren Mitteilung.

Im ersten Schritt will die Sparda-Bank ihre Versicherungskunden über das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwaltungs-Programm administrieren, um so „die Beratungsqualität mit zuverlässigem vor Ort Service in digitaler Geschwindigkeit zu optimieren“.