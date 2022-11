Neue Personalchefin beim Allianz-Konzern

7.11.2022

Seit dem 1. November führt Bettina Dietsche die Personalabteilung der Allianz SE, wie man ihrem Linkedin-Profil entnehmen kann. Die Managerin folgt auf Stefan Britz, der auf eine neue Position als „Global Head of Business Transformation“ innerhalb des Konzerns wechselt.

Die neue Personalchefin kommt vom Industrieversicherer des Unternehmens, Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS). Dort war sie seit 2018 als „Chief Operating & People Officer (COO)“ tätig (VersicherungsJournal 19.12.2017).

In den vergangenen knapp 25 Jahren hatte Dietsche mehrere Führungspositionen auf internationaler Ebene in der Assekuranz sowohl inner- als auch außerhalb der Allianz-Gruppe inne. Sie war unter anderem COO bei der Allianz Global Automotive, einer Abteilung der Allianz Worldwide Partner S.A.S.

Bettina Dietsche (Bild: AGCS)

Erst im September hatten die Münchener angekündigt, ihre Führungsetage von elf auf neun Vorstandsmitglieder zu verkleinern. Sergio Balbinot und Digitalisierungschef Ivan de la Sota werden den Konzern zum Jahresende verlassen (30.9.2022).