MSG will Softwaremarkt für Versicherer aufmischen

12.7.2018

Die MSG-Gruppe hat ihre Organisationsstruktur im Versicherungsbereich gestrafft. In der zum 1. Juli neu gegründeten Tochtergesellschaft MSG Nexinsure AG wurden verschiedene Einheiten miteinander verschmolzen, wozu nach Unternehmensangaben unter anderem Teile der Innovas GmbH und der MSG Systems AG gehören. Vorstandschef von Nexinsure ist Jens Stäcker, zur Führungsmannschaft gehören ferner Maik Callies, Michael Ketzer und Dr. Jürgen Zehetmaier.

MSG Nexinsure soll die End-to-End-Plattform „msg.Insurance Suite“ in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Schaden-/ Unfallversicherung weiterentwickeln, vermarkten und implementieren, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bei der Plattform handelt es sich den Angaben zufolge um eine Lösungsplattform für sämtliche im Backoffice sowie Frontoffice benötigten Funktionalitäten und Analysetools für alle Versicherungssparten. Zielgruppe seien alle Versicherer in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie perspektivisch auch weltweit.

Bei der 100-prozentigen MSG-Systems-Tochter, die nach eigenen Angaben auch weitreichende fachliche und technische Beratungsleistungen anbietet, sind rund 600 Mitarbeiter beschäftigt. Etwa ein Drittel davon arbeitet bei drei Tochtergesellschaften, die auf die verschiedenen Themenschwerpunkte „Gesundheit stationär“, Gesundheit ambulant“ und „Beihilfe-Service“ spezialisiert sind, heißt es weiter.