MRH Trowe steigt bei der AFM Holding ein

5.9.2022

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) geht eine strategische Partnerschaft mit der norddeutschen AFM Holding AG ein. Die Frankfurter sind so mit eigenem Firmensitz in Hamburg vertreten und „sichern sich den Eintritt im Segment des gehobenen Privatkundengeschäfts“, wie sich Ralph Rockel, Vorstand von MRH Trowe, in einer Pressemeldung vom Montag zitieren lässt.

Ralph Rockel (Bild: Frank Beer)

Dafür übernimmt der Industrieversicherungs-Makler 49 Prozent an der AFM, wie der Versicherungsmonitor zuerst berichtet und der Käufer nun bestätigt hat. Die Mehrheit an dem Maklerhaus behalten die beiden Vorstände und Inhaber Jan Weithase und Bernd Rademann, die auch weiter als Geschäftsführer dabei sind. Finanzielle Details nannten die Geschäftspartner nicht.

Die AFM-Gruppe ist seit knapp 30 Jahren am Markt aktiv und betreut nach eigenen Angaben über 70.000 Kunden im Gewerbekunden- und hochwertigen Privatkundensegment. Mit 200 Mitarbeitern, darunter etwa 100 bundesweit agierenden Kundenberatern, zählt sich das Hamburger Unternehmen zu „den Top 25 Maklerhäusern bundesweit“.

Übernahmen und Beteiligungen gehören zur Ausrichtung von MRH Trowe. Im Juli gab der Großmakler seine jüngsten Neuerwerbungen bekannt (VersicherungsJournal 5.7.2022). 2022, drei Jahre früher als geplant, wollen die Frankfurter das angekündigte Wachstumsziel von 100 Millionen Euro Umsatz überschreiten (22.1.2021).