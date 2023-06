MRH Trowe reduziert Vorstand

14.6.2023

Die Führungsetage der Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) wird neu organisiert. Marco Gerhardt, zuständig für die Ressorts Personal, Betriebsorganisation, Einkauf sowie „Postmerger-Integration“ (PMI) (VersicherungsJournal 15.1.2020), wird das Unternehmen verlassen.

Marco Gerhardt (Bild: MRH Trowe)

Da die Position von Gerhardt nicht nachbesetzt wird, bedeutet das im Managementteam eine neue Aufgabenverteilung. Die Bereiche M&A und PMI werden künftig bei Finanzchef Peter Gabriel zusammengeführt. Vorstand Matthias Edelmann übernimmt das Ressort „People and Culture“. Michael Hirz wird die Betriebsorganisation steuern.

Die Aktivitäten im Geschäftsfeld Assekuradeure verantwortet Maximilian Trowe, Lars Mesterheide das Privatkundengeschäft. „Uns sind kompakte Managementstrukturen wichtig, die Teamarbeit unterstützen und Silodenken vermeiden“, lässt sich Vorstandssprecher Ralph Rockel zur neuen Aufgabenverteilung zitieren.

Ralph Rockel (Bild: MRH Trowe)

Auch bei der Eigentümerstruktur der Maklergruppe gab es Änderungen: Die britische Beteiligungs-Gesellschaft Anacap Financial Partners LLP, die 2020 eingestiegen ist (22.1.2021), vollzog einen Teilausstieg. Die Briten verkauften Anteile an TA Associates LP (TA), die jetzt als Minderheitsinvestor an Bord sind (28.3.2023). Das Gründer- und Managementteam bleibt größter Anteilseigner.