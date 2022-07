MRH Trowe kauft zwei weitere Spezialvermittler

5.7.2022 – Die Frankfurter verfolgen weiter ihre definierten Expansionspläne und melden zwei Neuerwerbungen von spezialisierten Vermittlern, der Lech-Assekuranz in Bayern und der WRV in Niedersachsen. Management und Mitarbeiter sollen an Bord bleiben.

WERBUNG

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) stärkt ihren Geschäftsbereich mit speziellen Zielgruppen und gibt zwei aktuelle Zukäufe bekannt. In Augsburg übernimmt der Industrie-Versicherungsmakler 100 Prozent der Lech-Assekuranz Versicherungsmakler GmbH. Der Vermittler ist spezialisiert auf Kunden im Bereich Real-Estate.

In Niedersachsen akquirierte MRH Trowe die WRV GmbH, ausgerichtet auf Kunden aus Bau, Handwerk und Heizung, Klima, Sanitär, und die WRV-Vita GmbH, mit Fokus auf der Mitarbeiterversorgung.

Zusätzlich hat das Unternehmen seine Beteiligung an der H+W Financial Solutions Group GmbH auf einen Mehrheitsanteil aufgestockt, wie es in der Mitteilung heißt. H+W ist bereits seit 2012 Teil von MRH Trowe und spezialisiert auf das Privatkundensegment. Zu den Kaufpreisen an den genannten Firmen macht der Großmakler keine Angaben.

Geschäftsführer und Mitarbeiter bleiben nach der Übernahme

Ralph Rockel (Bild: Frank Beer)

Was die Personalpolitik bei den Akquisitionen betrifft, bleiben die Frankfurter ihrer Richtung treu. Management als auch Mitarbeiterteam werden übernommen.

Michael Pfeifer, Geschäftsführer der Lech-Assekuranz, soll das Immobiliensegment von MRH Trowe verstärken. Die WRV wird von den Geschwistern Dennis Rüngeling und Tina Salovic geführt.

Die Geschäftsführer der Unternehmen und ihre jeweiligen Teams sollen langfristig an Bord bleiben und den Kunden beratend zur Seite stehen, heißt es dazu vom Käufer.

„2022 haben wir mit den Akquisitionen einmal mehr unser Team um exzellente Fachexperten erweitern können. Unser Anspruch ist es, die besten Teams aus Branchenspezialisten und Versicherungsexperten zusammenzubringen“, lässt sich Ralph Rockel, Vorstand von MRH Trowe dazu zitieren.

WERBUNG

Expansion schreitet voran

Für das Unternehmen sind die Neuerwerbungen mittlerweile das vierzehnte Engagement im Maklermarkt. Im September (VersicherungsJournal 7.9.2021) und im August meldete das Unternehmen jeweils einen Zukauf (4.8.2021).

Zum 1. Januar übernahm der Großmakler die Mehrheit der Anteile an der Helmig & Partner GmbH & Co. KG und der HWA Vorsorgemanagement GmbH & Co. KG (7.12.2021). Ebenfalls zum Jahresanfang übernahm MRH Trowe 100 Prozent der Anteile an der Denken für morgen GmbH (27.1.2022). Bei den definierten Expansionsplänen (22.1.2021) sieht sich der Makler auf Kurs.

Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den zehn größten deutschen Industriemaklern. Unter dem Dach der Holding agieren neben der MRH Trowe Insurance Brokers GmbH mehrere Spezialdienstleister für verschiedene Versicherungssegmente.

Zielgruppen sind Industrie und Gewerbekunden sowie gehobene Privatkunden. Rund 700 Mitarbeiter verwalten derzeit ein Prämienvolumen von mehr als 450 Millionen Euro, so das Unternehmen.