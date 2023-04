Michael Schliephake wechselt von JDC-Tochter zur GGW: „Wir waren sehr überrascht“

21.4.2023 – Der ehemalige Maklervertriebschef der Allianz nimmt einen neuen Chefposten bei der GGW Group an und verlässt die JDC-Neugründung Summitas. In München ist man von der Trennung nach gut vier Monaten wenig begeistert.

Es war ein kurzes Gastspiel: Am 1. Dezember übernahm Michael Schliephake die Position als CEO bei der Summitas Gruppe GmbH, dem noch jungen Maklernetzwerk der JDC Group AG (VersicherungsJournal 24.10.2022, 5.7.2022). Jetzt reichte der ehemalige Allianz-Manager seine Kündigung ein und wechselt zur GGW Group GmbH.

Allerdings scheint der Eintrittstermin des Neuzugangs noch nicht festzustehen. „Herr Schliephake wird seine Tätigkeit spätestens zum 1. April 2024 aufnehmen“, heißt es von der GGW auf Nachfrage. Der Zeitpunkt für den späten Dienstantritt könnte auf Diskussionsbedarf mit JDC hindeuten.

Schliephake soll dann bei seinem neuen Arbeitgeber als Geschäftsführer der Leading Brokers United GmbH die Aktivitäten der Makler innerhalb der Gruppe verantworten und weiterentwickeln. Die entsprechende Expertise bringt er mit: Vor den paar Monaten bei Summitas leitete er elf Jahre den Maklervertrieb der Allianz Versicherungs-AG.

Summitas-Team steht am Start

Bei JDC ist man über die schnelle Trennung etwas konsterniert. „Wir waren sehr überrascht von der Entscheidung von Herrn Schliephake und können über die Hintergründe nur spekulieren. Was er uns gesagt hat war, dass er das Gefühl hatte, nicht der Richtige für die Summitas-CEO-Rolle zu sein.“ Das erklärt Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandschef von JDC, auf Nachfrage.

Den Kopf in den Sand stecken will man deshalb nicht. „Wir konzentrieren uns nun auf die Akquisition der ersten Maklerunternehmen und werden Summitas zum Erfolg führen. Das dafür notwendige Team steht bereits“, sagt der JDC-Chef zur weiteren Planung.

Summitas und GGW: wie David und Goliath

Die beiden Maklernetzwerke, Summitas und GGW, konkurrieren auf dem deutschen Markt um Vermittler in Gewerbe- und Spezialversicherungen. Im Wettbewerb hat sich die GGW einen deutlichen Vorsprung erarbeitet: Unter ihrem Dach haben sich inhabergeführte Versicherungsmakler und Assekuradeure an mehr als 50 Standorten in der DACH-Region zusammengeschlossen (7.2.2022).

2022 stellte sich die Gruppe mit ihren über 1.000 Mitarbeitern neu auf. Unter ihrem Dach gibt es jetzt zwei Einheiten, die einmal das Maklergeschäft vertreten und die Assekuradeure repräsentieren: die Leading Brokers United und die Wecoya (20.7.2022).

Die Summitas steht dagegen noch am Anfang. Kapitalgeber des jungen Unternehmens sind Finanzinvestor Bain Capital Insurance und die zur kanadischen Great-West Lifeco Inc. gehörende Canada Life Irish Holding Company Limited. Die Verteilung der Anteile unter den Geschäftspartnern sieht wie folgt aus: Bain Capital Insurance hält 65 Prozent, Canada Life 25 und JDC zehn Prozent.