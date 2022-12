Krankenvollversicherung: SDK passt Beiträge unterdurchschnittlich an

1.12.2022 – Bei der Süddeutschen Krankenversicherung beträgt die Beitragsanpassung für 2023 1,4 Prozent. Den aktuariellen Zins will der Krankenversicherer künftig zur Bildung von Sicherheitspuffern nutzen. Mit Sorge wird die Entwicklung in der Pflege-Pflichtversicherung gesehen.

Die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) passt die Beiträge in der Krankenvollversicherung 2023 um 1,4 Prozent und damit unterdurchschnittlich an. Im Markt wird die Vollversicherung nach Angaben des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) im kommenden Jahr im Schnitt um drei Prozent teurer (VersicherungsJournal 24.10.2022).

Benno Schmeing (Bild: SDK)

99,2 Prozent der SDK-Vollversicherten zahlen laut SDK-Vorstand Benno Schmeing (Versicherungstechnik, Betrieb und Kapitalanlage) aktuell Beiträge unterhalb des Höchstbeitrags der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Gründe für eine Abkehr von der privaten Krankenversicherung (PKV) gebe es also nicht.

Bildung von Sicherheitspuffern

Den aktuariellen Zins (AUZ) will der Krankenversicherer künftig zur Bildung von Sicherheitspuffern nutzen. „Der Rechnungszins ist mit 1,9 Prozent im zweiten Jahr in Folge stabil. Wir sehen das als momentane Bodenbildung“, sagte Vorstand Schmeing.

Auch wenn sich am Kapitalmarkt in der Neuanlage wieder mehr erzielen lasse, werde man nicht mit einem höheren Rechnungszins kalkulieren. So ließe sich auch ein Teil der medizinischen Inflation abfangen, die über Vertragslaufzeiten von 50 Jahren kaum darzustellen sei.

Pflege entwickelt sich zum Faß ohne Boden

Mit Sorge betrachtet Schmeing allerdings die Entwicklung in der privaten Pflege-Pflichtversicherung (PPV). Angesichts von Leistungserweiterungen und geänderter Anspruchsmentalität entwickle sich die Pflege zum Faß ohne Boden.

Der PKV-Verband hatte bei den PPV-Tarifen für Angestellte und Selbstständige Prämienerhöhung für 2023 im Schnitt um 40 Prozent auf 104 Euro pro Monat errechnet (24.10.2022). Schmeing möchte eine private Pflegezusatz-Versicherung mit einem festen Leistungsversprechen über die gesamte Laufzeit entwickeln.