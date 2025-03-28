Sie lesen in:  StartseiteKurzmeldungenUnternehmen & Personen

Korrektur des Beitrags über die FWU-Insolvenz

24.2.2026

Die Kunden der untergegangenen FWU Life Insurance Lux S.A. (FLL) müssen bei einer Auszahlung des Insolvenzverwalters auf einen Riester-Vertrag die bisher gewährten Altersvorsorgezulagen und gegebenenfalls auch ergänzende Steuervorteile (Sonderausgabenabzug) zurückzahlen. Kunden mit einem Basisrentenvertrag haben ihre erhaltenen Zahlungen zu versteuern.

Das hatte das VersicherungsJournal am Montag berichtet (VersicherungsJournal 23.2.2026) und sich dabei auf Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bezogen. Im Verlauf des Artikels ist aber mehrfach die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) irrtümlich als Quelle genannt worden.

Unseren Fehler haben wir in dem Beitrag korrigiert (VersicherungsJournal 23.2.2026). Die Panne bitten wir zu entschuldigen.

Claus-Peter Meyer

