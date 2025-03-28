Korrektur des Beitrags über die FWU-Insolvenz

Wie Kunden die Leistungsabwicklung bewerten, hat Servicevalue ermittelt. Die „sehr gute“ Spitzengruppe vergrößerte sich auf 15 Anbieter – bei sechs Auf- und zwei Absteigern. Nur zwei Akteure konnten sich zum achten Mal in Folge einen Platz unter den Topanbietern sichern. (Bild: Wichert) mehr ...
Wird ein Vermittler mit Blick auf die Cyber-Richtlinie nicht aktiv, droht ein fatales Szenario: Sein Kunde zahlt zwar Prämien, kann aber im Schadenfall ohne Deckung dastehen. Warum eine sofortige Risikoanalyse unter NIS-2 entscheidend ist, erklärt John Braun von Baobab Insurance. (Bild: Baobab) mehr ...
Die geplanten Reformen zur Abschlussvergütung im Rahmen des Altersvorsorgereformgesetzes stoßen in der Branche auf Ablehnung – aus diesen Gründen. (Bild: BVK) mehr ...
Wie teuer Unfälle von elektrisch und hybrid (mit und ohne Plug-in) angetriebenen Pkw für die Versicherer 2024 in Kfz-Haftpflicht waren, zeigt die gemeinsame Statistik von Bafin und GDV. Vor allem bei den Kosten, aber auch beim Schadenbedarf gibt es je nach Antriebsart große Unterschiede. (Bild: Wichert) mehr ...
Ein Mann hatte krankheitsbedingt dringend auf die Toilette gemusst und war deshalb zu schnell gefahren. Das Amtsgericht Dortmund entschied, ob die rechtswidrige Handlung ausnahmsweise gerechtfertigt war und welche Alternativen es gegeben hätte. (Bild: Pixabay-Inhaltslizenz/Geralt) mehr ...
Nachdem ein Auto beim Entladen beschädigt wurde, sollte der Anbieter der Haftpflichtpolice des Pkw-Anhängers leisten. Doch die Geschädigte ging vor Gericht leer aus. (Bild: Pixabay-Inhaltslizenz/Kris) mehr ...
Der Gewerbe- und Industrieversicherungsmakler will sein Maklergeschäft mit der Reisebranche ausbauen und seinen Vertrieb an mittelständische Kunden bündeln. Das Unternehmen wird zukünftig von einer Doppelspitze geführt. (Bild: MRH Trowe) mehr ...
Könnte die neue staatlich geförderte Altersvorsorge über die Köpfe der Vermittler hinweg vertrieben werden? Weshalb der GDV fordert, dass die Vorgaben des Versicherungsvertragsgesetzes hier teilweise ausgesetzt werden müssten. (Bild: Christian Kruppa) mehr ...
Der Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen, Dr. Marc Surminski, hat in diesem Jahr wieder einen (nicht ganz ernst gemeinten) Blick in die Zukunft gewagt. Er sieht für den Vertrieb und die Versicherer überraschende Entwicklungen voraus. (Bild: Pixabay-Inhaltslizenz/Muralinath) mehr ...
Die Bafin hat gegen das Bankhaus Bußgelder verhängt für verschiedene Verstöße zu Lasten der Sparer. Was die Aufsicht dem Geldhaus vorwirft. (Bild: Thomas Wolf, CC0) mehr ...
Zwei Gerichtsurteile zeigen, unter welchen Voraussetzungen Bausparkassen Verwaltungsentgelte verlangen dürfen und unter welchen Voraussetzungen sie Vertragsänderungen durchsetzen können, ohne dass die Kunden aktiv zustimmen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
Nach der Vorstellung des Papiers von CDU, CSU und SPD melden sich verschiedene Akteure der Branche zu Wort. Die Vorhaben in den Bereichen Altersvorsorge sowie Gesundheit und Pflege werden teils gelobt, teils scharf kritisiert. (Bild: PKV-Verband) mehr ...
CDU, CSU und SPD haben sich gut sechs Wochen nach der Bundestagswahl auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt. Auch die Ressortzuschnitte sollen feststehen, ebenso einige Personalien. (Bild: Tobias Koch) mehr ...
28.3.2025 –
Das Ergebnispapier der Arbeitsgruppe „Haushalt, Steuern, Finanzen“ liegt auf dem Tisch. Es zeigt, dass zwischen den möglichen Koalitionspartnern noch wichtige Eckpunkte zu klären sind. Einige Vorhaben sind allerdings bereits festgezurrt – und betreffen unmittelbar die Versicherungswirtschaft. (Bild: BVK) mehr ...