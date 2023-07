Kapitalspritze für Hepster

10.7.2023

Das Insurtech Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH, hat in einer neuen Finanzierungsrunde von bestehenden und neuen Investoren (Element Ventures, Seventure Partners, Claret Capital Partners und Mittelständische Beteiligungs-Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (MBMV)) zehn Millionen Euro eingesammelt.

Mit dem Kapital will Hepster vor allem seine Marktposition ausbauen. „Unser Ziel ist es, weiterhin profitabel und nachhaltig in Deutschland, Österreich und Frankreich zu wachsen. Gleichzeitig werden wir unsere exklusive Position in den aufstrebenden Bereichen der (Mikro-)Mobilität, Kreislaufwirtschaft und E-Commerce stärken“, erklärt Christian Range, Mitgründer und Hepster-Chef, auf Nachfrage.

Wie auch andere Insurtechs richtet Hepster 2023 seinen Fokus auf profitables Wachstum. Zusätzlich wollen die Norddeutschen nach Österreich und Frankreich neue Märkte erschließen. Aktuell beschäftigt die Firma 100 Mitarbeiter und wird nach wie vor von den Gründern Hanna Bachmann, Alexander Hornung und Christian Range geführt.

Das Gründerteam von Hepster (v.li.): Hanna Bachmann (COO), Christian Range (CEO) und Alexander Hornung (CPO). (Bild: Hepster)

Gestartet ist das Unternehmen vor vier Jahren mit situativen Versicherungen für Elektronik, Ausrüstung und Fahrräder (VersicherungsJournal 1.11.2018). Jetzt will sich Hepster ein zweites Standbein als SaaS-Anbieter im IT-Dienstleistungsbereich aufbauen. Hier gab das Insurtech im Vorjahr eine Partnerschaft mit der Ecclesia-Gruppe bekannt (5.9.2022).