Jahresüberschuss der Huk-Coburg sinkt um über 60 Prozent

29.3.2023 – Alles in allem verlief das Geschäftsjahr 2022 für die Versicherungsgruppe aus Sicht des Konzerns zufriedenstellend. Einem in Vergleich zu früher zwar gebremsten, aber erneut Branchen-überdurchschnittlichen Beitragswachstum in den meisten Sparten standen allerdings böse Überraschungen durch die Zins- und die Inflationsentwicklung gegenüber. Die ließen den Jahresüberschuss massiv einbrechen.

Auch 90 Jahre nach der Gründung als Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg ist die Entwicklung der Versicherungsgruppe noch immer „untrennbar mit der des Automobils verbunden“. Das stellte Klaus-Jürgen Heitmann, der Sprecher der Vorstände, bei der Präsentation der Jahresergebnisse 2022 am Dienstag fest.

Es scheint jedoch zunehmend nicht ganz unproblematisch zu sein. Im Berichtsjahr stammten 4,4 Milliarden der insgesamt im Konzern gebuchten Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro aus dem Kfz-Geschäft. Letzteres wuchs damit um 3,1 Prozent und übertraf das Branchenplus von einem Prozent deutlich.

Onlinetochter Huk24 wächst weiterhin kräftig

Klaus-Jürgen Heitmann (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Die Anzahl der Verträge im Bestand nahm um zwei Prozent auf 13,7 Millionen zu. Zu diesem Wachstum trug laut Heitmann neben den traditionell preisgünstigen Tarifen und den zusätzlichen Dienstleistungs-Angeboten bei der Muttergesellschaft vor allem die Onlinetochter Huk24 AG bei.

Sie hatte zum Jahresende 2022 knapp drei Millionen Fahrzeuge im Bestand. Das waren 4,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Im gesamten Kfz-Neugeschäft des Konzerns verminderte sich die Anzahl der Neuverträge allerdings um 15,4 Prozent auf 1,2 Millionen. Hier schlug neben der insgesamt nach wie vor schwachen Autokonjunktur die weitere Besonderheit durch, dass bisher ausschließlich Privatkunden und keine gewerblichen Flotten versichert werden.

Insbesondere E-Autos werden derzeit jedoch noch vor allem von betrieblichen Kunden gekauft, wie Heitmann erläuterte. Die Huk-Coburg kommt mit ihren Angeboten aber generell meist erst bei Besitzumschreibungen zum Zuge, und die gibt es bei E-Fahrzeugen bisher noch kaum und insgesamt gingen sie im Berichtsjahr weiter deutlich zurück.

282.597 E-Autos hat jedoch auch Heitmann bereits im Bestand, ließ er wissen. Dies entspricht einem Plus von 57 Prozent.

WERBUNG

Geringeres Kfz-Neugeschäft hat Nebenwirkungen

Tendenziell negativ wirkt sich das geringere Kfz-Neugeschäft allerdings auch auf die anderen Versicherungssparten aus. Dies deshalb, weil der Erstkontakt zu den Kunden bei der Huk-Coburg meist über die Autoversicherung erfolgt.

Neue strategische Vertriebsansätze sollen dieses und andere Huk-Coburg-spezifische Probleme künftig jedoch entschärfen, wie Heitmann schon vor Jahresfrist anklingen ließ (VersicherungsJournal 30.3.2022). Dazu beispielsweise die gemeinsame Tochter mit der Neodigital Versicherung AG, die Neodigital Autoversicherung AG (22.2.2023).

Im Berichtsjahr war von diesen Hindernissen allerdings ohnehin noch eher wenig zu bemerken. Trotz des, wie der Konzernchef anmerkte, weiterhin „herausfordernden Marktumfeldes“ gelang es der Gruppe nämlich, in nahezu allen Sparten markt-überdurchschnittlich zu wachsen.

Krankenversicherung und Rechtsschutz im Plus, Leben im Minus

In der Haftpflicht-, Unfall und Sachversicherung konnte ein Beitragsplus von 5,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro verzeichnet werden. In der Krankenversicherung betrug der Zuwachs 5,4 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro und in der Rechtsschutz-Sparte 5,6 Prozent auf 306 Millionen Euro.

In der Lebensversicherung gingen die Beitragseinnahmen zwar um 1,7 Prozent auf 809 Millionen Euro zurück, verminderten sich damit jedoch in weit geringem Maße als bei der Branche insgesamt. Ein wesentlicher Grund dafür ist laut Heitmann, dass die Huk-Coburg kein Einmalbeitrags-Geschäft gezeichnet hat.

Nicht entziehen konnte sich der Konzern jedoch den Folgen des schnellen und hohen Zinsanstiegs. Die Kapitalanlagen der Gruppe wuchsen um drei Prozent auf 38,9 Milliarden Euro. Das daraus erwirtschaftete Ergebnis brach um 39,3 Prozent auf 500 Millionen ein. Den auf 2,6 Milliarden Euro geschrumpften stillen Reserven standen stille Lasten in Höhe von 4,4 Milliarden Euro gegenüber.

Zins- und Inflationsentwicklungen sorgen für Schock beim Jahresüberschuss

Auch die Inflation wirkte sich aus. Insbesondere die Preissteigerungen bei Autoersatzteilen ließen die Leistungen an Kunden in der Schaden- und Unfallversicherung deshalb um 11,1 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro ansteigen.

In der Kfz-Versicherung wuchsen sie bei einer eher nur moderaten Entwicklung bei der Schadenhäufigkeit von 3,4 Milliarden auf 3,9 Milliarden Euro an. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich in der Kfz-Sparte brutto von 93,3 auf 103,6 Prozent und in der Schaden- und Unfallversicherung von 94,5 auf 98,8 Prozent.

Der Jahresüberschuss vor Steuern ging dadurch um 38,8 Prozent auf 394 Millionen Euro zurück. Davon blieben nach Steuern noch 146 Millionen Euro übrig und damit 61,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Dazu trug bei, dass die Steuerquote vor allem aufgrund von negativen Effekten durch die vorsorglich erhöhte Reservebildung und bei den erforderlichen Abschreibungen auf mehr als 60 Prozent kletterte.

Konzernkennzahlen 2022 (Bild: Huk-Coburg)

Finanzielle Stabilität bleibt gesichert

Sorgen um die finanzielle Stabilität der Huk-Coburg muss sich laut Heitmann niemand machen. Er verwies auf die von 308 auf 344 Prozent gestiegenen Solvabilitätsquote und das von 7,3 Milliarden auf 7,5 Milliarden Euro angewachsene Eigenkapital.

Geschäftliche Planungen sowie Prognosen zur künftigen Geschäftsentwicklung würden angesichts der sich unverändert schnell verändernden Rahmenbedingungen jedoch immer schwieriger.

Außerdem würden sich politische Forderungen wie die, den Individualverkehr immer stärker zurückzudrängen, künftig negativ auf das Kerngeschäft der Huk-Coburg auswirken und die Wachstumsperspektiven begrenzen. Deshalb werde der Konzern versuchen, sich noch stärker als bisher als Lösungsanbieter rund um die Mobilität zu positionieren.

Künftig mehr Zusatzleistungen neben den reinen Versicherungsangeboten

Zugleich sollen den Kunden neben kostengünstigen Versicherungen vermehrt weitere Leistungen wie der mittlerweile eingeführte Zulassungsservice oder die Elektromobilitäts-Beratung angeboten werden.

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit dem Auftrag zu einem besonders fairen Umgang mit den Mitgliedern und Kunden werde sich die Huk-Coburg zudem noch mehr mit verbrauchergerechten Produkten profilieren.

Als Beispiel dafür nannte er die neue Wohngebäudeversicherung mit obligatorischem Elementarschutz als Reaktion auf die Flutkatastrophe im Ahrtal. Sie sorge dafür, dass künftig bei ähnlichen Ereignissen kein Kunde mehr finanziell komplett schutzlos sei.

Zugleich werde dadurch dem wieder lauter werdenden Ruf aus der Politik nach einer obligatorischen Versicherungslösung entsprochen. Den Huk-Coburg-Mitarbeitern schließlich würden künftig sehr belastende Gespräche erspart, weil sie Geschädigten mitteilen müssen, dass sie mit ihrem bisherigen Vertrag keinen Versicherungsschutz genießen.