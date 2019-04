Insurlab Germany will Versicherungsstandort Köln stärken

3.4.2019

Das Insurlab Germany e.V. will zusammen mit dem neuen Mitgliedsunternehmen Kölnmesse GmbH im April 2020 einen neuartigen Messekongress veranstalten. „Wir haben den Anspruch mit dem neuen Angebot etwas zu schaffen, was es bisher am deutschen Markt so noch nicht gibt. Damit wollen wir den Versicherungsstandort Köln gezielt weiter stärken“, sagte Sebastian Pitzler, Geschäftsführer des Insurlab Germany.

WERBUNG

Details dazu sollen im Mai 2019 bekannt geben werden. Die als eine Art Leitmesse für die Branche gedachte Veranstaltung will sich breit aufstellen, aber einen Fokus auf Digitalisierung und Technologie legen.

Sebastian Pitzler (Archivbild: Lier)

Wie auf der Mitgliederversammlung weiter mitgeteilt wurde, will das Insurlab sein Angebot für Mitglieder über das reine Netzwerken hinaus auf unternehmens-übergreifende Projekte erweitern. Mithilfe von Bain & Company Germany, Inc. wurden zehn mögliche Projektthemen ausgearbeitet, die die Mitglieder der Initiative miteinander umsetzen könnten.

Noch in der ersten Jahreshälfte wird unter der Leitung von Dr. Arne Barinka, Vorstand der Ideal Versicherungen und des Insurlabs, an Lösungen für das digitale Identitätsmanagement der beteiligten Versicherungs-Unternehmen in Zusammenarbeit mit Startups und Technologieanbietern gearbeitet. Weitere Themen für gemeinsame Projekte wurden bereits identifiziert und priorisiert. Das Insurlab zählt inzwischen 77 Mitgliedsunternehmen.