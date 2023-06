Immobilien-Teilverkauf: Anbieter reagieren auf Vorwürfe und bessern nach

16.6.2023 – Die Änderungen betreffen das von Verbraucherschützern und der Bafin monierte Nutzungsentgelt. Die Deutsche Teilkauf will sich künftig auch an Investitionen für energetische Sanierungen, Dach und Fach beteiligen.

Das Geschäftsmodell Immobilienteilverkauf wird seit diesem Jahr intensiv beobachtet und analysiert. Auch mit Kritik wird nicht gespart. So bezog die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) deutlich Stellung. Die Behörde rät von diesem Modell – oft eingesetzt, um die Bezüge im Alter aufzubessern – ab (VersicherungsJournal 3.3.2023).

Die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VBZ HH) weist insbesondere auf das „sehr hohe Nutzungsentgelt“ hin, das Verkäufer zahlen müssten und das in der Regel höher als die Zinsen eines Darlehens sei (8.3.2023).

Deutsche Teilverkauf: Beteiligung an energieeffizienter Sanierung

Nach der öffentlichen Schelte, unter anderem auch von der Stiftung Warentest (Medienspiegel 14.11.2022), besserten Anbieter wie die Deutsche Teilkauf GmbH nach. Für Neukunden sollen jetzt ausschließlich auf mindestens zehn Jahre festgeschriebene Nutzungsentgelte gültig sein.

„Bestandskunden bekommen die Gelegenheit flexible Nutzungsentgelte festzuschreiben“, sicherte die Deutsche Teilkauf im Frühjahr zu.

Zusätzlich will sich der Anbieter ab sofort finanziell an „größeren Sanierungsarbeiten und Investitionen in den Bereichen Energieeffizienz sowie Dach und Fach mindestens zum Miteigentumsanteil beteiligen“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Gesparte Energiekosten bleiben beim Kunden

Das Unternehmen bietet an, einen prozentualen Anteil der Kosten in Höhe der eigenen Miteigentumsanteile zu tragen. „Die Höhe dieser Sanierungsaufwendungen ist nicht begrenzt“, so die Kölner. Die Entscheidungshoheit über Sanierungsmaßnahmen habe der Eigentümer.

„Dabei bleiben die durch unsere Beteiligung gesparten Energiekosten zu 100 Prozent beim Kunden“, verspricht der Anbieter.

Mit dem Immobilien-Teilverkauf können Kunden bis zu 50 Prozent ihrer Immobilie an die Deutsche Teilkauf veräußern. Im Gegenzug erhalten sie eine Auszahlungssumme von mindestens 100.000 Euro und ein lebenslanges Nießbrauchrecht.

Immobilien-Teilverkauf: Wie sich der Markt aktuell darstellt

Zahlen und Fakten zum Status-quo dieses Teilbereichs des Immobilienmarktes oder Prognosen zur künftigen Entwicklung waren bisher nur Insidern bekannt. Das Portal Immo.info, eine Marke der Immo.info gemeinnützige GmbH, veröffentlichte kürzlich Daten zu diesem Nischen-Geschäftsfeld (20.3.2023).

Die Anbieter halten 4.294 Immobilienanteile im Wert von 885 Millionen Euro, so die Immo.info in einer Mitteilung vom März. Im Schnitt kaufen sie ihren Kunden einen Anteil von 45 Prozent an der jeweiligen Wohnimmobilie ab. Den Gesamtwert der teilverkauften Objekte schätzt das Portal auf insgesamt 1,97 Milliarden Euro.

2022 haben die Anbieter nach eigenen Angaben 2.356 Immobilien angekauft. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen sie mit 3.348 Teilerwerbungen. Das entspräche einem Wachstum von 42 Prozent und einem Immobilien-Gesamtwert von etwa 1,5 Milliarden Euro im Jahr, rechnet Immo.info vor.