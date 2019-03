Howden Deutschland wird wieder zu Hendricks

29.3.2019

Die Howden Germany GmbH tritt ab sofort in Deutschland wieder als Hendricks GmbH an. Mit diesem Schritt will der auf D&O-Versicherungen spezialisierte Versicherungsmakler mit Standorten in Düsseldorf, Hamburg und München „eine Rückkehr zur alten Stärke“ vornehmen, so Marcel Armon, seit Juni 2018 Geschäftsführer der Hendricks GmbH (VersicherungsJournal 7.6.2018).

WERBUNG

Nach der Übernahme und Internationalisierung durch die Howden Broking Group 2009 firmierte die vormalige Hendricks & Co GmbH 2016 in Howden Germany um.

Marcel Armon (Bild: Marcel Welsh/Hendricks)

„Wir werden wieder persönlicher und fokussieren uns auf Beratung, den deutschen Markt und damit ganz klar auf die individuellen Bedürfnisse deutscher Makler. Herr Hendricks ist kein Teil des Unternehmens mehr, berät uns aber weiterhin exklusiv über seine Rechtsanwaltskanzlei Hendricks & Partner zu allen Rechtsfragen“, erklärt Armon auf Nachfrage.

Außer dem Markennamen soll sich für das Unternehmen, die rund 70 Mitarbeiter und die 500 kooperierenden Makler nichts ändern. „Wir bleiben Teil der Howden-Gruppe. Aufgrund internationaler Produkte und Lösungen erhalten wir die Produktlinie Howden für Direktkunden, was ebenfalls eine bewusste Entscheidung war, um die Internationalität zu behalten“, betont der Geschäftsführer gegenüber dem VersicherungsJournal.