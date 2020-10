HDI bringt Kunstversicherer an den Start

20.10.2020

Die HDI Global Specialty SE (HGS) wird in Deutschland in den Kunstversicherungsmarkt eintreten. Um diesen Geschäftsbereich aufzubauen, hat der Versicherer Dr. Alexander Wiebe von den Axa Versicherungen angeworben. Erste Produkte will die Gesellschaft ab dem ersten Quartal kommenden Jahres an den Start bringen.

Wiebe fungiert ab sofort als Geschäftsführer bei der HDI Global Specialty Underwriting Agency GmbH, wie HGS am Montag mitteilte. Der Manager war unter anderem als Finanzchef für die Axa Art Versicherung AG tätig. Für HGS soll er jetzt ein Team am Standort in Köln aufbauen, so der Versicherer.

Alexander Wiebe (Bild: HDI)

Die Gesellschaft will nach eigenen Angaben ab dem kommenden Jahr „eine Allgefahrendeckung für Kunst und Sammlungsgegenstände anbieten, die auf private Sammler, Galerien und Museen zielt“. Zusätzlich soll eine Absicherung für wertvollen Hausrat in Kombination mit einer Wohngebäude-Versicherung kommen. Weitere Details nannte der Versicherer noch nicht.

2019 hatte auch der Generali-Konzern einen eigenen Kunstversicherer angekündigt und an den Start gebracht (VersicherungsJournal 18.10.2019; 21.1.2019). Die Gesellschaft soll von der bayerischen Landeshauptstadt aus international Geschäft akquirieren, prüfen und verwalten. Auch HGS will seine Aktivitäten mittelfristig ausbauen und internationalisieren.