Hamburger Maklergruppe expandiert in Österreich

3.12.2024 – Die auf Hausverwalter und Industrie spezialisierte Schinner Versicherungsmaklerkanzlei in Wien ist nun Teil der HBC. Die Gruppe mit Zentrale in Hamburg umfasst 15 Maklerunternehmen in der D-A-CH-Region.

Im September hatte die Hanseatic Broking Center GmbH (HBC) – sie bietet Makler- und Underwriting-Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an – die Expansion nach Österreich gemeldet.

Das Hamburger Unternehmen gründete im dritten Quartal sowohl eine Holding als auch eine Versicherungsmaklergesellschaft in Wien.

„Wir betrachten den österreichischen Markt als äußerst attraktiv und sehen großes Potenzial für eine langfristige Präsenz“, erklärte damals Gert Schlossmacher, Geschäftsführer der HBC Holding in Wien, die er gemeinsam mit Sebastian Friese leitet.

„Bereits im ersten Schritt“ habe man einen Portfolio-Transfer abgeschlossen, weitere wurden angekündigt. „Ein tiefes Verständnis und langjährige Expertise im österreichischen Markt sowie in den CEE-Ländern bilden das Fundament für profitables Wachstum in den kommenden Jahren“, sagte Horst Anselm, Geschäftsführer der HBC Versicherungsmakler GmbH.

Von links: Gert Schlossmacher, Constanze Schinner, Heinz Schinner (Geschäftsführer und Gründer der Maklerkanzlei Schinner) und Sebastian Friese (Bild: HBC)

Strategische Partnerschaft mit Wiener Maklerkanzlei Schinner

Am Montag meldete HBC nun den Ausbau der Präsenz in Österreich in Form einer – ab sofort geltenden – strategischen Partnerschaft mit der Wiener Schinner Versicherungsmaklerkanzlei GmbH.

„Die HBC Holding GmbH hat im Rahmen der Partnerschaft die vollständige Gesellschaftsstruktur der Schinner Versicherungsmaklerkanzlei GmbH übernommen“, erklärte HBC auf Anfrage des VersicherungsJournals.

Die Wurzeln von Schinner liegen in der 1985 gegründeten Schinner Vermögenstreuhand- und Versicherungsberatungs-GmbH, die sich als Industriemakler zunächst auf die Transportversicherung konzentrierte.

Heute entwickelt das Maklerunternehmen Versicherungskonzepte für Hausverwalter, Hauseigentümer, Bauträger sowie Großkunden aus Gewerbe und Industrie.

Schinner: „Eröffnet uns neue Perspektiven“

Die Partnerschaft mit HBC „eröffnet uns neue Perspektiven, unser Versicherungsmaklerbüro noch leistungsfähiger, innovativer und zukunftssicherer für unsere Kunden und Mitarbeiter aufzustellen“, sagt Geschäftsführerin Constanze Schinner.

Aufgrund der Partnerschaft mit HBC und der Gruppen-Expertise „werden wir auch wieder gestärkt das Segment der Transportversicherung bedienen“, fügt Schinner hinzu.

HBC vereint derzeit nach Unternehmensangaben 15 Maklerhäuser in der D-A-CH-Region. Das verwaltete Prämienvolumen beziffert HBC für 2023 mit 250 Millionen Euro. Aktuell beschäftige die Gruppe über 280 Mitarbeiter.