Gothaer sagt Leitungswasserschäden den Kampf an

Mit der smarten, vernetzten Haustechnik beschäftigt sich auch ein Extrablatt des VersicherungsJournals. Die neue Technik verspricht mehr Komfort, hat aber auch ihre Tücken. Das Internet der Dinge, Apps und leistungsstärkere Sensoren eröffnen neue Möglichkeiten und Märkte. Auf (Assekuranz-) Konferenzen wird zu diesem Thema getrommelt. Viele Versicherer stehen in den Startlöchern. Das Angebot an „echten“ Smart-Home-Tarifen steckt aber noch in den Kinderschuhen. Das hat eine Umfrage unter knapp 200 Wohngebäude- und Hausrat-Versicherern sowie Deckungskonzeptmaklern ergeben. Informationen hierzu und Weiteres zum Stand der Dinge liefert das VersicherungsJournal Extrablatt 1/2018, das kostenlos als PDF-Datei (4,0 MB) heruntergeladen werden kann. Abonnenten, die sich über dieses Formular im Internet registrieren lassen, erhalten bei Erscheinen der jeweils aktuellen Ausgabe des Heftes ein persönliches Exemplar per Post zugeschickt.