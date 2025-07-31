GGW-Geschäft mit Assekuradeuren unter neuer Leitung

15.12.2025

Peter Bangsgaard (52) wird ab Januar 2026 neuer CEO der Wecoya Underwriting GmbH. Bei dieser Tochtergesellschaft der GGW Group GmbH soll er daneben weiterhin die Gesamtverantwortung für die nordischen und britischen Wecoya-Gesellschaften tragen, teilt das Unternehmen mit.

In die Wecoya hatte GGW 2022 sein Geschäft mit Assekuradeuren abgetrennt (VersicherungsJournal 20.7.2022). Die Zwischenholding arbeitet ebenso wie die GGW-Maklereinheit Leading Brokers United GmbH operativ eigenverantwortlich. Seit dem vergangenen Jahr leitet Thomas Zimmermann (56) das Unternehmen als CEO, das er zum Jahresende verlässt (10.11.2025).

Peter Bangsgaard

Bild: Wecoya Thomas Zimmermann

Bild: GGW

Zukünftig werde die Wecoya-Geschäftsführung aus drei Personen bestehen. Neben dem neuen CEO Bangsgaard sind das Tim Lamm (43) als Chief Commercial Officer sowie ein Chief Insurance Officer. Einen konkreten Namen konnte eine Firmensprecherin auf Anfrage des VersicherungsJournals aber nicht nennen.

Erklärtes Ziel des GGW-Managements ist es demnach, bis 2030 europaweit zu wachsen. Hierfür bringe Bangsgaard mehr als 25 Jahre Erfahrung aus dem Finanzsektor mit. Darunter sind Stationen in leitenden Vertriebspositionen in großen Pensionsunternehmen und Maklerhäusern.

Bangsgaard habe bei der Balticfinance Danmark A/S-Versicherungsvermittlung Filiale Deutschland „starke Ergebnisse geliefert“, erklärt GGW-CEO Moritz Rutt. Er verfüge über umfassende vertriebliche Expertise, tiefe Branchenkenntnis und die Fähigkeit, Organisationen weiterzuentwickeln.