Getsafe will Versicherer werden

9.4.2020 – Für die Schaden- und Unfallversicherung will Getsafe künftig unter anderem als eigenständiger Risikoträger agieren und hat deshalb im Februar die Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) beantragt. In den Aufsichtsrat zogen die Versicherungsmanager Gerhard Frieg und Ulrich Rosenbaum ein.

„Für uns war es in der Anfangsphase wichtig, schnell in den Markt einzutreten, und Erfahrungen zu sammeln, anstatt im Lizenzierungsprozess wertvolle Zeit zu verlieren. Nun haben wir Markttauglichkeit und Erfolg unseres Geschäftsmodells bewiesen und gehen mit dem Bafin-Antrag den nächsten Schritt, um die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit unseres Geschäfts zu unterstreichen.” So wird Christian Wiens, CEO und Gründer der Getsafe GmbH, in einer Pressemitteilung zitiert.

Ganzheitliche Lösungen

Christian Wiens (Bild: Getsafe)

Um einer der führenden Digitalversicherer aufzubauen, nutze man moderne Technologie und einen Plattformansatz mit einer selbst entwickelten IT-Infrastruktur. Diese ermögliche es differenzierte Produkte für unterschiedliche Lebensphasen und Märkte unter einer starken Marke und mit einer konsistenten Nutzererfahrung zu bündeln und gleichzeitig mit unterschiedlichen Erst- oder Rückversicherern zusammenzuarbeiten, so die Pressemitteilung weiter.

Getsafe wolle „möglichst schnell“ 80 bis 90 Prozent aller Bedarfe seiner Kunden decken. Man stehe für eine ganzheitliche Lösung, die jeden Lebensbereich abdecke. Die eigene Lizenz sei daher ein Teil der Gesamtstrategie, um innovative Ansätze im Underwriting und der Schadensregulierung sowie weitere Produkte für Kunden noch schneller umsetzen zu können.

Wie das im Detail funktioniert, berichtet Wiens nachfolgend im Interview mit dem VersicherungsJournal.

Start des Versicherers Anfang 2021

VersicherungsJournal: Herr Wiens, Sie möchten den Vermittler Getsafe zum „führenden Digitalversicherer“ ausbauen. Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) haben Sie dazu die Zulassung für die Schaden- und Unfallversicherung beantragt. Wann glauben Sie, können Sie starten?

Christian Wiens: Durch die aktuelle Marktsituation ist es derzeit schwer, Prognosen abzugeben. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir Anfang 2021 mit dem neuen Versicherer an den Start gehen können.

VersicherungsJournal: Mit welchen Sparten wollen Sie beginnen?

Wiens: Wir haben die Lizenz für den Bereich Schaden- und Unfallversicherung beantragt.

VersicherungsJournal: Bisher vermitteln Sie sieben verschiedene Produkte vom Rechtsschutz bis zur Hundehalterhaftpflicht. Werden Sie für diese Produkte künftig selbst der Risikoträger oder bleiben Sie bei diesen Produkten bei den Kooperationen mit anderen?

Wiens: Getsafe verfolgt weiterhin einen Plattform-Ansatz, das heißt wir werden nach wie vor auch Produkte gemeinsam mit anderen Risikoträgern entwickeln, um den Kunden ein ganzheitliches Angebot für alle Lebenslagen bieten zu können.

VersicherungsJournal: Bleiben Sie bei wenig komplexen Produkten oder können Sie sich vorstellen, dass Getsafe auch Erklärungsbedürftigeres als Versicherer an den Markt bringen wird?

Für die zweite Jahreshälfte planen wir, eine digitale Lebensversicherung zu entwickeln.

Wiens: Für die zweite Jahreshälfte planen wir, eine digitale Lebensversicherung zu entwickeln. Wann wir eine eigene Lizenz im Bereich Leben anstreben, kann ich noch nicht sagen.

VersicherungsJournal: Wenig Komplexes ist meist Commodity, mit dem auch wenig Geld zu verdienen ist. Wie sieht denn da Ihr Geschäftsmodell aus?

Wiens: Unser Ziel ist, möglichst schnell alle Bedarfe unserer Kunden zu decken. Deshalb erweitern wir stetig unser Produktportfolio und wollen künftig auch komplexere Produkte in allen Sparten anbieten. Dass man mit kleineren Sachprodukten kein Geld verdienen kann, stimmt darüber hinaus nicht.

VersicherungsJournal: Sie haben den Anspruch „führender Digitalversicherer“ zu werden? Wie messen Sie das? Viele Versicherer mit überwiegend analogem Vertrieb sind im Internet ja schon aktiver als Getsafe es bisher ist, auch wenn Sie berichten, dass Sie im März 10.000 Policen verkauft haben.

Getsafe hat in der Gruppe der Versicherungserstkäufer einen Marktanteil von fast zehn Prozent.

Wiens: Schon heute wächst Getsafe in der Gruppe der Versicherungserstkäufer in absoluten Zahlen schneller als traditionelle Versicherer und hat in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von fast zehn Prozent. In den kommenden zehn Jahren wird die Generation der sogenannten Millennials, also Menschen zwischen 20 und 35 Jahren, etwa eine Milliarde Versicherungsverträge abschließen – allein in Europa.

Diese Generation hat ganz andere Erwartungen an eine Versicherung und ein anderes Nutzerverhalten, die traditionelle Versicherer und Makler schlicht nicht erreichen. Hier sehen wir ein großes Potenzial, das sind die Versicherungskunden der Zukunft, und wir entwickeln eine Marke für diese Generation.

VersicherungsJournal: Für die Lizenz ist organisatorisch einiges nötig. Wer bringt im Vorstand das aus Bafin Sicht nötige Versicherungs-Know-how mit?

Wiens: Der Aufsichtsrat des neu gegründeten Versicherers ist bereits mit erfahrenen Managern aus der Industrie und Wissenschaft wie Gerhard Frieg (ehemals Vorstand MLP sowie Talanx- und Zurich-Gruppe) und Ulrich Rosenbaum (ehemals Vorstand Talanx-Gruppe) prominent besetzt; derzeit führt Getsafe finale Gespräche mit möglichen Rückversicherern.

VersicherungsJournal: Und wie sieht es mit ausreichendem Eigenkapital aus? Woher kommt das?

Wir haben bereits finanzstarke Investoren an unserer Seite.

Wiens: Wir haben bereits finanzstarke Investoren an unserer Seite und werden in Zukunft auch noch weiteres Geld einsammeln. Das Interesse auch internationaler Investoren ist groß.

VersicherungsJournal: Was ist für Getsafe interessant daran, Versicherer zu werden?

Wiens: Wir spielten schon länger mit diesem Gedanken, da wir mit einer eigenen Lizenz noch freier und schneller sein werden, Produkte und Innovationen umzusetzen.

